На днях в одном из своих интервью президент и гендиректор компании Volvo Car Russia Майкл Мальмстен рассказал, что его компания серьезно рассматривает возможность локального производства автомобилей и комплектующих в России

По его мнению, именно российский рынок обладает большим потенциалом, поэтому именно здесь производство в будущем могло бы стать наиболее рентабельным.

Однако,Мальмстен добавил, что окончательного решения о начале локального производства пока нет и пока речь идет лишь о проработке и обсуждении такой возможности. Напомним, в марте нынешнего года стало известно, что к строительству завода в Подмосковье приступила компания Mercedes-Benz, в планах которой организовать полный цикл производства своих кроссоверов и седанов Е-класса уже к 2019 году.

Напомним, глава Минпромторга Денис Мантуров ранее подчеркивал, что новые сборочные заводы, работающие на основе импортных машинокомплектов, в России сегодня не так важны, как предприятия, занимающиеся именно локализованным производством автомобилей и комплектующих.