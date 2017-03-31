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31 мар 2017

Компания Volvo рассматривает Россию в качестве сборочной площадки

Компания Volvo рассматривает Россию в качестве сборочной площадки

На днях в одном из своих интервью президент и гендиректор компании Volvo Car Russia Майкл Мальмстен рассказал, что его компания серьезно рассматривает возможность локального производства автомобилей и комплектующих в России

По его мнению, именно российский рынок обладает большим потенциалом, поэтому именно здесь производство в будущем могло бы стать наиболее рентабельным.

Однако,Мальмстен добавил, что окончательного решения о начале локального производства пока нет и пока речь идет лишь о проработке и обсуждении такой возможности. Напомним, в марте нынешнего года стало известно, что к строительству завода в Подмосковье приступила компания Mercedes-Benz, в планах которой организовать полный цикл производства своих кроссоверов и седанов Е-класса уже к 2019 году.

Напомним, глава Минпромторга Денис Мантуров ранее подчеркивал, что новые сборочные заводы, работающие на основе импортных машинокомплектов,  в России сегодня не так важны, как предприятия, занимающиеся именно локализованным производством автомобилей и комплектующих.

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