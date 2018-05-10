В Швеции два автопроизводителя: легковой Volvo Cars и грузовой Volvo Trucks. У них разные владельцы и цели, но безопасность на первое место ставят обе компании.

Две компании договорились совместно использовать данные, полученные в режиме реального времени от подключенных автомобилей. Это позволит расширить зону покрытия системы безопасности двух компаний, которая работает на базе облачного сервиса и позволяет машинам обмениваться информацией о ситуации на дороге и предупреждать о возможной опасности.

Volvo Cars впервые начинает делиться данными об обстановке на дорогах со сторонней компанией. Правда, в прошлом году китайская Geely, владеющая компанией, купила крупный пакет Volvo Trucks. Но в компании говорят, что начало сотрудничества — это первый шаг на пути к созданию эффективной сети подключенных автомобилей, которая сможет оказать серьезное влияние на общий уровень безопасности на дорогах.

Начиная с 2018 года оперативный сбор анонимных данных в Швеции и Норвегии будут осуществлять некоторые грузовые автомобили Volvo, оснащенные собственными системами предупреждения об опасности, а также легковые автомобили Volvo, оборудованные системой предупреждения об использовании аварийного сигнала на трассе Hazard Light Alert.

Сбор и обработка всей информации в рамках проекта будут происходить согласно положениям Общего регламента по защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR), который в этом году вступает в силу в странах Европейского союза.

