Автомобильный портал Motorpage
6 фев 2024

Началось производство китайского Volvo EM90

Началось производство китайского Volvo EM90
Автор фото: фирма-производитель

В Китае стартовало производство нового минивэна Volvo EM90. Автомобиль технически полностью сопоставим с Zeek 009, но стартовая цена будет значительно выше - 818 000 юаней (примерно 10 330 000 рублей)

На самом деле, такое родство не удивительно, ведь автомобиль выпускается одним китайским концерном Geely. В основе конструкции платформа SEA, на которой также базируются Lotus Eletre, Polestar 4, Jiyue 01 и многие другие электрифицированные модели компании.

В основе силовой установки лежит один электромотор мощностью 272 л.с. и 343 Нм крутящего момента. Емкость батареи - 116 кВт*ч. Заявленный запас хода - 738 км. Отмечается, что автомобиль способен разогнаться до сотни за 8,3 с. Максимальная скорость - 180 км/ч. Полноприводная модификация как у Zeekr 009 также планируется, но на старте продаж будет доступна одномоторная модификация.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

Комментарии к новости

Последние новости

...
Volvo EM90 (2024)

Состоялся официальный дебют минивэна Volvo EM90 с запасом хода в 738 км

13 ноября 2023
Volvo EM90

Рассекречен дизайн и тех характеристики нового минивэна от Volvo

16 октября 2023

Опубликован тизер минивэна Volvo

03 октября 2023
Volvo XC90 (2020)

Volvo откажется от дизельных моторов в 2024 году

20 сентября 2023
Volvo EX90 (2024)

Производство Volvo EX90 задерживается

24 июля 2023
Volvo EX30 (2025)

Представлен Volvo EX30

08 июня 2023

 Новости Volvo

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Москвич 6 - москвич 6 (2023) парадоксов друг Тест драйв
05 февраля 2024

Москвич 6
"Парадоксов друг"
Geely Emgrand - geely emgrand (2023) нелинейное уравнение
Тест драйв
28 января 2024

Geely Emgrand
"Нелинейное уравнение"
Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid - chery tiggo 8 pro hybrid (2023) вид спереди
Тест драйв
21 января 2024

Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid
"«Если больше, значит, лучше»"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 3 3 5