Началось производство китайского Volvo EM90

В Китае стартовало производство нового минивэна Volvo EM90. Автомобиль технически полностью сопоставим с Zeek 009, но стартовая цена будет значительно выше - 818 000 юаней (примерно 10 330 000 рублей)

На самом деле, такое родство не удивительно, ведь автомобиль выпускается одним китайским концерном Geely. В основе конструкции платформа SEA, на которой также базируются Lotus Eletre, Polestar 4, Jiyue 01 и многие другие электрифицированные модели компании.

В основе силовой установки лежит один электромотор мощностью 272 л.с. и 343 Нм крутящего момента. Емкость батареи - 116 кВт*ч. Заявленный запас хода - 738 км. Отмечается, что автомобиль способен разогнаться до сотни за 8,3 с. Максимальная скорость - 180 км/ч. Полноприводная модификация как у Zeekr 009 также планируется, но на старте продаж будет доступна одномоторная модификация.