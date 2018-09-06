Новый автомобиль без педалей, руля и даже джойстика

В новом концепт каре от Volvo нет не только привычных органов управления, но вообще нет никаких. Этот футуристический беспилотник едет самостоятельно под управлением компьютерного мозга

Вообще, представленное транспортное средство – уже не совсем автомобиль в привычном смысле. Внутреннее убранство устроено таким образом, чтобы пассажиру было комфортно отдыхать или работать. Кроме привычных гаджетов это обеспечивается, в том числе, возможностью сооружения лежачего спального места. Здесь инженеры предусмотрели и меры безопасности. В частности, специально разработанное одеяло выполняет функции ремня безопасности с несколькими точками крепления.

Такие идеи позволяют расширить традиционные рамки эксплуатации машин. Компактный домик на колёсах со всем необходимым внутри намного удобнее существующей практики перелётов на сравнительно небольшие расстояния.

Исходя из внешнего облика модели можно предположить, что в концепте уже проработаны системы слежения, оповещения и связи. Однако Volvo пока не раскрывает подробностей систем управления и другие технические детали. О времени создания опытного образца пока тоже не сообщается.