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3 окт 2023

Опубликован тизер минивэна Volvo

Опубликован тизер минивэна Volvo
Автор фото: фирма-производитель

Компания Volvo опубликовала тизер нового минивэна, который на данный момент известен под индексом EM90. Официальная презентация пройдет 12 октября в Китае

На изображениях видно, что автомобиль получит Т-образную светодиодную оптику, которая на языке дизайна Volvo зовется “молот Тора”. Спереди она дополняется подсвечивающимся логотипом компании, а сзади визуально кажется, что фары будут соединяться по всей ширине светодиодной плашкой. Решетка радиатора будет широкая с хромированной сеткой. Дизайн колесных дисков был вдохновлен акульими зубами.

Пока нет точной информации о технических характеристиках автомобиля. Предполагается, что автомобиль будет делить одну платформу с китайским Zeekr 009. Вследствие этого EM90 будет оснащаться электрической силовой установкой, состоящей из двух моторов суммарной мощностью 544 л.с. Запас хода Zeekr 009 - 820 км (по циклу CLTC).

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

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