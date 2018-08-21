Отделение Polestar выделилось в самостоятельную компанию в прошлом году: в ее основную задачу входит создание мощных электромобилей и гибридов. Но и про тюнинг Volvo в ней не забывают

Так в Volvo решили придать своим полноприводным моделям характер машин с приводом на заднюю ось. Но при этом оставить их максимально безопасными и комфортными. Для этого в Polestar разработали новую прошивку всей управляющей электроники автомобилей, которая перекидывает на задние колеса больше крутящего момента, нежели на передние.

В Polestar говорят, что новая программа тюнинга будет недоступна для гибридных версий T6 Twin Engine и T8 Twin Engine. На них полный привод обеспечивается электромоторами, остановленными на задних колесах, так что у них по умолчанию более заднеприводный характер.

Нельзя перепрошить и старые модели: тюнинг доступен только для моделей, построенных на платформах SPA и CMA. То есть, речь идет о кроссоверах XC40, XC60 и XC90, седанах и универсалах S60 и S80.

Новый режим активизируется в случае выбора водителем режима Dynamic среди программ управляющей электроники или когда отключена система стабилизации.

