Представлен Volvo EX90

Шведская компания наконец-то показала свой флагманский электрический кроссовер, который во многих аспектах станет уникальным

В концепции автомобиля во главу угла поставлена технологичность и безопасность. EX90 оснастили продвинутой системой автономного управления, которая состоит из 16 датчиков, 8 камер, 5 радаров и лидара, встроенного в панели крыши. Он сможет распознавать пешеходов на расстоянии до 250 метров, а более компактные препятствия на дороге «увидит» за 120 метров. Инженеры компании сообщают, что последующие обновления программного обеспечения, фактически, превратят автомобиль в полноценный беспилотник.

Что касается технических компонентов, то машина разделила платформу с Polestar 3. В качестве силовой установки здесь используются два электромотора совокупной мощностью в 510 лошадиных сил.