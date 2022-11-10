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10 ноя 2022

Представлен Volvo EX90

Представлен Volvo EX90
Автор фото: фирма-производитель

Шведская компания наконец-то показала свой флагманский электрический кроссовер, который во многих аспектах станет уникальным

В концепции автомобиля во главу угла поставлена технологичность и безопасность. EX90 оснастили продвинутой системой автономного управления, которая состоит из 16 датчиков, 8 камер, 5 радаров и лидара, встроенного в панели крыши. Он сможет распознавать пешеходов на расстоянии до 250 метров, а более компактные препятствия на дороге «увидит» за 120 метров. Инженеры компании сообщают, что последующие обновления программного обеспечения, фактически, превратят автомобиль в полноценный беспилотник.

Что касается технических компонентов, то машина разделила платформу с Polestar 3. В качестве силовой установки здесь используются два электромотора совокупной мощностью в 510 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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