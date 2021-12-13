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13 дек 2021

В Volvo придумали необычную противоугонную систему

В Volvo придумали необычную противоугонную систему
Автор фото: фирма-производитель

Шведские инженеры представили новое средство для борьбы со злоумышленниками-угонщиками. Здесь все завязано на использовании геолокации и навигации

Любопытно, но новый комплекс не имеет названия. Что касается принципа работы, то он следующий: есть комплект из GPS-трекера и специальной карты-метки. Первый размещается  в труднодоступном месте, а карточка постоянно находится у владельца. Если трекер распознает метку, то все в порядке – можно ездить долго и счастливо. Если же за руль село лицо, которое не имеет метки, то система начинает бить тревогу – отправляет сигнал в оперативный центр Volvo, где специалисты передают данные в полицию, которая и выезжает на задержание злоумышленника.

Производитель заявляет, что с помощью трекера местонахождение машины определяется с точностью до 10 метров, а координаты могут передаваться служителям правопорядка ежеминутно. Для сервисных операций существует специальный режим, который не допустит ложных срабатываний.  Возникает вопрос, а в чем уникальность данной системы, если подобные решения со схожим функционалом предлагают разные производители охранных систем.  Плюс системы от Volvo в том, что она является штатным оборудованием.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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