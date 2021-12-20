Volvo: пятьдесят лет в России!

Декабрь – богатый месяц на исторические события. Взять, к примеру, компанию Volvo, которая буквально на днях отметила пятьдесят лет жизни на российском рынке

Да, первые автомобили Volvo ездили еще по дорогам Советского Союза. Российская штаб-квартира марки заявляет, что первые автомобили марки появились в Москве и Санкт-Петербурге еще в 1971 году – одновременно с сервисным отделом при посольстве Швеции. Буквально через восемь лет, их количество в СССР достигло уже шестисот штук, многие из автомобилей находились в пользовании советской богемы и высшего света. В 1979 году в Москве открывается и специальный центр техобслуживания.

Расцвет Volvo в России пришелся на 1991 год, когда было создано совместное советско-шведское предприятие MTDS – Volvo - был открыт шоурум, и официальный технический центр. Чуть позже марка открыла и полноценное представительство. Еще одна важная дата -1997 год, когда число представительств и СТО стало исчисляться несколькими десятками. С тех пор в Volvo двигаются вперед и развиваются. К слову, поговорим о планах – в следующем году Volvo привезет к нам обновленный XC60 и электрический кроссовер XC40 Recharge.