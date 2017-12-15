В компании Volvo логично рассудили, что выводы инженеров об испытаниях систем автономного вождения это хорошо, но опыт эксплуатации таких машин в реальных условиях реальными людьми куда эффективнее.

В рамках эксперимента Drive Me Volvo предала два кроссовера XC90 семейным парам с детьми. Инженеры Volvo Cars будут отслеживать их ежедневные перемещения на автомобиле на работу, с детьми в школу или в магазин за продуктами. Volvo Cars планирует вывести беспилотный автомобиль на рынок к 2021 году, и данные, получаемые в рамках проекта Drive Me, играют ключевую роль в достижении поставленной цели.

Семьи получили в свое распоряжение Volvo XC90, оснащенные технологиями помощи водителю. На кроссоверах, в том числе, установлен целый арсенал видеокамер и датчиков, которые отслеживают поведение человека за рулем и следят за тем, что происходит снаружи автомобиля.



Во время первых этапов тестирования водители будут всегда держать руки на рулевом колесе и постоянно следить за дорогой во время езды. В будущем все участники Drive Me познакомятся с более продвинутыми системами и, после прохождения специального тренинга, начнут их использовать.

