Volvo C40 Recharge провалил лосиный тест

Испанские эксперты, после тестов минивенов, решили взяться за электрические кроссоверы. Первым в руки к ним попал Volvo C40 Recharge

Напомним, испытание считается успешно пройденным, если автомобиль удержался в габаритном коридоре при перестановке на скорости в 77 километров в час. Если происходит нарушение траектории – незачет. Тогда испытатели начинают постепенно снижать скорость, определяя предельную величину для успешного испытания.

Собственно, в случае с Volvo без помарок пройти полигон удалось лишь на 70 километрах в час. Уже на 72 километрах в час автомобиль стал демонстрировать недостаточную поворачиваемость. Эксперты также отметили, что во время резких перестроений автомобиль норовит «дернуть кормой» и его приходится ловить.