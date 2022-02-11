Volvo готовится к выпуску нового кроссовера

Компания Volvo может заполнить нишу между вседорожниками XC60 и XC90 ещё одним, совершенно новым кроссовером (внутреннее обозначение - V546) Европейские СМИ сообщают, что дебют автомобиля может состояться уже в 2025 году.

Информации о новинке немного. Про внешность, например, мы знаем лишь то, что разработчики будут использовать некоторые черты концепта Recharge, который представили миру года назад. Стоит отметить, что он имеет очень много интересных деталей. Например, у кроссовера нет центральных стоек, а задние двери открываются против направления движения. Правда, будет ли подобное решение существовать на серийных автомобилях – неизвестно. К слову, ранняя информация о том, что концепт в серийном виде станет новым XC90, не подтвердилась. Recharge станет основой для дизайна целого семейства новых моделей.

Сборка V546 будет налажено на американском заводе шведского концерна в Южной Каролине. Что касается технических параметров, новинка будет полноценным электрокаром. Характеристики в данный момент не раскрываются.