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23 дек 2020

Volvo готовится презентовать новый электрокар

Volvo готовится презентовать новый электрокар

Нет, читатели Motorpage, речь не про XC40 Recharge, а про некий более роскошный автомобиль

Новинка будет построена на платформе CMA, так что без упоминаний электрического XC40 и Polestar не обойтись – база-то одна. Хотя какой-либо другой информации глава марки Хакан Самуэльссон не озвучил, заявив, что новинка получилась «премиальной и очень красивой».  Возможно, кроссовер получит купеобразный кузов, о чем раньше уже просачивались слухи.

Учитывая, что новинка соплатформена с XC40 Recharge, то она может позаимствовать и его силовую установку, а именно, два электродвижка общей мощностью в 400 с небольшим лошадей и батарею, которая обеспечивает запас хода в 450 километров. Впрочем, все покрова будут сорваны второго марта 2021 года.

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