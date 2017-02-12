Автомобильный портал Motorpage
12 фев 2017

Volvo назвала ориентировочную дату начала продаж XC40

Volvo назвала ориентировочную дату начала продаж XC40
Автор фото: неткаршоу.ком

Британское издание «Autocar» со ссылкой на информированные источники назвало ориентировочную дату выхода на мировой рынок нового кроссовера шведской компании Volvo – XC40.

По словам собеседника издания, главы научно исследовательского подразделения шведского автопроизводителя Хенрика Грина, продажи серийной версии кроссовера XC40 планируется начать уже осень текущего года. В глобальном модельном ряду бренда она будет располагаться на ступень ниже более ранней новинки – кроссовера XC60.

«Есть большая вероятность, что модель станет одним из самых успешных автомобилей в нашей линейке», — полагает Грин.

Официальная презентация же пройдет в рамках Международного автосалона в Шанхае. В компании не разглашают информацию относительно данного события, однако предполагается, что на стенде автопроизводителя будет выставлена серийная модификация автомобиля, построенная на платформе CMA, которая была разработана в сотрудничестве с инженерами из китайской компании Geely. Стоит отметить, что аналогичная архитектура будет использоваться и в конструкции седана S40.

Под капотом выставочного образца будет установлен гибридный силовой агрегат, собранный из полуторалитрового трехцилиндрового турбодвигателя и электродвигателя. Совокупная мощность такого агрегата составит около 250 л.с.. А в паре с ним будет работать 7-ступенчатый «робот» с системой двойного сцепления.

По предварительным расчетам, объем реализации Volvo XC40 должен составить около 100 тысяч экземпляров ежегодно. Ключевым же рынком для кроссовера станет КНР, чем и мотивируется выбор места премьеры.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
За Рулем, Autocar, Autonews

Комментарии к новости

Последние новости

...

Volvo приступила к созданию собственного пикапа

28 января 2017

Volvo определилась с датой премьеры нового XC40

19 января 2017

Volvo впервые за 54 года уступил лидерство на родном авторынке

09 января 2017

Volvo оснастил свои автомобили «Скайпом»

30 декабря 2016

Volvo представила новую систему под названием «Red Key»

23 декабря 2016

Volvo вывела на российский рынок новый S90 R-Design

21 декабря 2016

 Новости Volvo

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Cadillac XT5 - cadillac xt5 2017 для европы с любовью Тест драйв
10 февраля 2017

Cadillac XT5
"Для Европы с любовью"
Skoda Rapid - skoda rapid в версии monte carlo. оттенки лазурного
Автопутешествия
09 февраля 2017

Skoda Rapid
"Оттенки Лазурного"
Citroen C4 - citroen c4 2016 хорош собой
Тест драйв
08 февраля 2017

Citroen C4
"Хорош собой"
УАЗ Patriot - uaz patriot 2016 прощай, бензобак!
Тест драйв
06 февраля 2017

УАЗ Patriot
"Прощай, бензобак!"

Написано новостей:

1 8 2 3 5