Британское издание «Autocar» со ссылкой на информированные источники назвало ориентировочную дату выхода на мировой рынок нового кроссовера шведской компании Volvo – XC40.

По словам собеседника издания, главы научно исследовательского подразделения шведского автопроизводителя Хенрика Грина, продажи серийной версии кроссовера XC40 планируется начать уже осень текущего года. В глобальном модельном ряду бренда она будет располагаться на ступень ниже более ранней новинки – кроссовера XC60.

«Есть большая вероятность, что модель станет одним из самых успешных автомобилей в нашей линейке», — полагает Грин.

Официальная презентация же пройдет в рамках Международного автосалона в Шанхае. В компании не разглашают информацию относительно данного события, однако предполагается, что на стенде автопроизводителя будет выставлена серийная модификация автомобиля, построенная на платформе CMA, которая была разработана в сотрудничестве с инженерами из китайской компании Geely. Стоит отметить, что аналогичная архитектура будет использоваться и в конструкции седана S40.

Под капотом выставочного образца будет установлен гибридный силовой агрегат, собранный из полуторалитрового трехцилиндрового турбодвигателя и электродвигателя. Совокупная мощность такого агрегата составит около 250 л.с.. А в паре с ним будет работать 7-ступенчатый «робот» с системой двойного сцепления.

По предварительным расчетам, объем реализации Volvo XC40 должен составить около 100 тысяч экземпляров ежегодно. Ключевым же рынком для кроссовера станет КНР, чем и мотивируется выбор места премьеры.