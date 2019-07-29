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29 июл 2019

Volvo отзовет более 4 тыс. автомобилей в России

Volvo отзовет более 4 тыс. автомобилей в России
Автор фото: фирма-производитель

Автомобили шведского бренда отправятся на сервис по причине возможных проблем с впускным коллектором двигателя. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев

Под сервисную акцию попали модели XC70, XC60, S80, V60 Cross Country, XC90 и V90 Cross Country, которые были проданы в 2014–2019 годах. Как сообщает Росстандарт, причина отзывной кампании — риск возгорания в моторном отсеке.

«Причиной отзыва транспортных средств является то, что в очень редких случаях изготовленный из пластмассы впускной коллектор двигателя может расплавиться и деформироваться. При самом неблагоприятном развитии событий возможно локальное возгорание в моторном отсеке», — говорится в сообщении ведомства.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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