Volvo отзовет более 4 тыс. автомобилей в России

Автомобили шведского бренда отправятся на сервис по причине возможных проблем с впускным коллектором двигателя. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев

Под сервисную акцию попали модели XC70, XC60, S80, V60 Cross Country, XC90 и V90 Cross Country, которые были проданы в 2014–2019 годах. Как сообщает Росстандарт, причина отзывной кампании — риск возгорания в моторном отсеке.

«Причиной отзыва транспортных средств является то, что в очень редких случаях изготовленный из пластмассы впускной коллектор двигателя может расплавиться и деформироваться. При самом неблагоприятном развитии событий возможно локальное возгорание в моторном отсеке», — говорится в сообщении ведомства.