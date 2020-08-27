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27 авг 2020

Volvo позаботится о воздухе

Volvo позаботится о воздухе
Автор фото: фирма-производитель

Для автомобилей Volvo 2021-го модельного года доступна усовершенствованная технология фильтрации воздуха Advanced Air Cleaner (AAC), не имеющая аналогов в мировом автопроме

Advanced Air Cleaner — совместная разработка Volvo Cars и шведской компании Blueair, которая выводит фильтрацию воздуха на совершенно новый уровень за счет инновационного мультифильтра, датчика твердых частиц класса РМ2.5 (частицы менее 2,5 мкм) и высоковольтного ионизатора микрочастиц. Воздух в салоне автомобиля очищается на 95%, что значительно выше норматива, установленного ранее для интеллектуальной системы IAQS (70% частиц).

Встроенный климатический датчик измеряет количество взвешенных частиц PM2.5 в салоне и предоставляет эту информацию водителю — на центральном дисплее системы Sensus, а также в приложении Volvo On Call, с помощью которого владелец Volvo получает возможность дистанционно оценить уровень загрязненности воздуха внутри автомобиля и провести его очистку до начала поездки.  Попадающие извне частицы сначала ионизируются, а затем захватываются высокотехнологичным мультифильтром. В случае если воздух снаружи слишком загрязнен, его подача приостанавливается и включается функция рециркуляции и очистки того воздуха, который есть в салоне.

«Угроза загрязнения воздуха в наших городах носит многофакторный характер, и особую проблему являют собой так называемые мелкодисперсные частицы. Обычно их классифицируют по размерам, и чаще всего речь идет о частицах размером порядка 2,5 мкм (PM2.5) и порядка 10 мкм (PM10). Источников их возникновения множество: это и мельчайшие капельки кислоты, получившиеся от взаимодействия дымных выхлопов с паром в атмосфере, и твердые остатки несгоревшего топлива, и просто трение, например, резиновых протекторов об асфальт. Как мы видим, даже полный отказ от ДВС и дымных выхлопов не избавит нас от токсичных взвесей и аэрозолей. От них надо защищаться. Технология Advanced Air Cleaner как раз являет собой комплекс самых современных методов борьбы с опасными загрязнениями, построенных на научных достижениях последних десятилетий», — комментирует ведущий научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН Светлана Поддубко.

При написании новости использовалась информация:
Volvo

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