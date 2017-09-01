Премьера компактного кроссовера Volvo XC40 все ближе: машину покажут этой осенью. Поэтому шведская компания раскрывает все новые подробности об этой модели.

В Volvo смело заявляют, что XC40 установит новый стандарт безопасности и удобства в сегменте компактных кроссоверов премиум-класса.



Новый Volvo XC40 создан с учетом всех нюансов жизни в современном мегаполисе и призван сделать ежедневные городские поездки, часто являющиеся источником стресса, более спокойными и приятными. Это станет возможным благодаря технологиям безопасности, подключения, информационно-развлекательным системам, доступным теперь не только в заслуживших признание автомобилях Volvo 60-й и 90-й серий, но и в сегменте компактных кроссоверов.



В набор функций безопасности и помощи водителю нового Volvo XC40 входит система полуавтономного вождения Pilot Assist, последнее поколение системы активной безопасности City Safety, система защиты съезда с полосы Run-off Road, система предупреждения о встречных автомобилях Cross Traffic с автоматическим торможением и камеры с круговым обзором в 360°, помогающие при парковке автомобиля в стесненных условиях. Благодаря этим и многим другим технологиям, XC40 является самым богато оснащенным компактным кроссовером премиум-класса.



В дополнение к этому новый XC40 получил новую информационно-развлекательую систему от старших «братьев», кроссоверов XC60 и XC80.