Volvo разрабатывает дешевую новинку

Компания Volvo выпустит электрический кроссовер EX30, который станет самым доступным электрокаром марки и будет ориентирован на молодёжь. Сборку модели наладят в Китае

Покупателями автомобилей Volvo всегда были люди, скажем так, в годах. Нет, речь идет не о стариках, а об обычных взрослых. Молодые ребята 18-22 лет не слишком обращали внимания на шведские автомобили. Конечно же, руководство марки пыталось переломить ситуацию, создавая заряженные седаны, а также стильные хэтчбеки вроде C30, но большой популярности они не сыскали.

Все же Volvo не отказывается от планов занять новый сегмент рынка. Руководство марки считает что новый кроссовер, о котором неизвестно практически ничего, кроме того, что машина будет электрической, будет пользоваться большим спросом. Кроме того Volvo планирует стимулировать интерес к модели, внедряя программы подписок.