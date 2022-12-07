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7 дек 2022

Volvo разрабатывает дешевую новинку

Volvo разрабатывает дешевую новинку
Автор фото: фирма-производитель

Компания Volvo выпустит электрический кроссовер EX30, который станет самым доступным электрокаром марки и будет ориентирован на молодёжь. Сборку модели наладят в Китае

Покупателями автомобилей Volvo всегда были люди, скажем так, в годах. Нет, речь идет не о стариках, а об обычных взрослых. Молодые ребята 18-22 лет не слишком обращали внимания на шведские автомобили. Конечно же, руководство марки пыталось переломить ситуацию, создавая заряженные седаны, а также стильные хэтчбеки вроде C30, но большой популярности они не сыскали.

Все же Volvo не отказывается от планов занять новый сегмент рынка. Руководство марки считает что новый кроссовер, о котором неизвестно практически ничего, кроме того, что машина будет электрической, будет пользоваться большим спросом. Кроме того Volvo планирует стимулировать интерес к модели, внедряя программы подписок.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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