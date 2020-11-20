Volvo создала симулятор смешанной реальности для тестов автомобилей

Инженеры компании Volvo разработали симулятор смешанной реальности для испытания различных автомобильных технологий и систем безопасности

Как сообщает Autonews, шведы называют свою платформу «совершенным симулятором вождения». Технология, которая работает на игровом движке Unity, включает в себя установку с подвижным водительским креслом, руль с тактильной обратной связью и очки виртуальной реальности. Сам «водитель» во время тестов облачается в специальный костюм для тела Teslasuit, который обеспечивает тактильную обратную связь с виртуальным миром, а также отслеживает реакции организма.

Помимо испытательной лаборатории, симулятор смешанной реальности Vovo применяется и в реальных условиях во время езды на полигоне. В этом случае технология умеет проецировать огромное количество различных сценариев на дорогу и салон машины. Например, во время презентации на трассу полигона вышел виртуальный лось (увидеть его можно было только в очках смешанной реальности). В этот момент у автомобиля сработала система аварийного торможения, а специальный костюм зафиксировал действия водителя и реакцию его организма для последующего анализа специалистами.