Volvo уходит от автомобилей

Выпустив недавний тизер «Это не телефон», компания решила выстрелить еще одним. Он звучит так «Это не машина». Таким образом, компания показала, что на автосалоне в Лос-Анджелесе автомобилей не будет точно

Да, компания решила ничего не показывать на американском автосалоне. Однако, это не значит, что она не покажет ничего совсем. Просто формат будет немного иным. Компания продемонстрирует свое видение мобильности будущего и поговорит о развитии концепции машины как транспортного средства. Как заявил Мартен Левенстам, старший вице-президент по стратегии развития продукта и долевого участия бизнеса Volvo Cars: «Мы хотим продемонстрировать своё видение и начать диалог о будущем автомобильности».

Также руководство марки говорит о том, что отрасль меняется. Компания уже не просто выпускает и продает автомобили, а предоставляет клиентам свободу передвижения и доступ к персональному транспорту в любое время и в любом месте. Именно теперь становится понятным недавний фокус компании со смартфоном. Volvo собирается демонстрировать полноценную экосистему, где смартфон выступает универсальной платформой.