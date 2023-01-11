Volvo вывела на тесты электрический EX30

Компания Volvo приступила к дорожным испытаниям новинки – электрического кроссовера с индексом EX30. Закамуфлированный прототип был замечен в Китае

Дорожные тесты явно говорят нам о том, что премьера автомобиля состоится совсем скоро. Так и есть – инсайдеры говорят, что презентацию проведут уже весной нынешнего года. Прототип на шпионских фотографиях укрыт плотным слоем камуфляжа, однако некоторые выводы о дизайне экстерьера уже можно сделать. Например, у кроссовера высокая линия капота и фирменные т-образные фары, которые отсылают нас к молоту скандинавского бога Тора.

Что касается технических компонентов, то машина построена на той же платформе, что и Smart #1. Также к собратьям Volvo можно записать и новенький Zeekr 003 – он также построен на архитектуре SEA. К сожалению, информации о силовых установках на данный момент нет.