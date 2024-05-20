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20 май 2024

Volvo запускает продажи компактного электрокроссовера EX30

Volvo запускает продажи компактного электрокроссовера EX30
Автор фото: фирма-производитель

На китайском рынке стартовали продажи нового электрического кроссовера Volvo EX30. Компактный SUV оценили в 200 800 юаней, что составляет примерно 2 500 000 рублей

В основе конструкции хорошо известная платформа SEA от Geely. Стандартная заднеприводная версия оснащается одним электродвигателем мощностью 272 л.с. (343 Нм) и аккумулятором на 49 кВт*ч. Заявленный запас хода - 410 км по циклу CLTC. За доплату доступна батарея емкостью 66 кВт*ч с запасом хода в 590 км. Она же идет в самой дорогой комплектации с полным приводом и суммарной мощностью в 428 л.с. и 543 Нм крутящего момента. Только запас хода меньше - 540 км. Максимальная скорость у всех версий - 180 км/ч. 

Volvo EX30 - это самый компактный кроссовер в линейке шведского бренда. Его габариты: 4233/1838/1555 мм, при колесной базе в 2650 мм. Внешне EX30 очень напоминает старшую модель EX90. У автомобилей похожая передняя часть с Т-образными светодиодными фарами Thor Hummer и бамперами. Внутри имеется 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы, небольшая цифровая приборка и аудиосистема от Harman Kardon. В отделке использованы экологичные материалы, в числе которых переработанные пластик, льняное волокно и джинса. Оснащение также включает систему помощи водителю второго уровня, работающую от более 10 внешних камер и радаров.

При написании новости использовалась информация:
autohome

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