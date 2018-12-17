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17 дек 2018

Volvo заставляет своих покупателей отказываться от покупки автомобиля

Volvo заставляет своих покупателей отказываться от покупки автомобиля
Автор фото: фирма-производитель

На первый взгляд, звучит странно, однако это ни что иное как реклама сервиса подписки на автомобиль. Шведский концерн стремительно развивает эту тему и, при каждом удобном случае, с удовольствием говорит о преимуществах сервиса

Собственно, очередная кампания запустилась в Германии под ярким слоганом: «Не покупай автомобиль, а подпишись на него». Весь смысл заключается в следующем, подписка Care by Volvo стоит всего 498 евро (примерно 37 457 рублей) в месяц, оформившим подписку предоставляется кроссовер XC40. В стоимость включены страховка, налоги, помощь на дорогах и различные другие услуги, такие как хранение зимних шин и.т.д.

К слову, если вдруг клиенту захочется выбрать автомобиль покрупнее, например, кроссовер XС90, то стоимость подписки увеличится до 929 евро (около 70 тысяч рублей). Кстати, по сообщению агентства Bloomberg, взять автомобиль по данной программе получается менее выгодным, чем в лизинг - разница в цене составляет около 40 процентов. 

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При написании новости использовалась информация:
Bloomberg, За Рулем

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