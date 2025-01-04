Переход на онлайн-формат теоретического обучения в автошколах может решить проблему доступности образования, но фактически он уже произошел, а главная проблема остается в практической подготовке водителей

Российские автошколы стоят на пороге важных перемен — готовится официальное разрешение дистанционного обучения теории. Это узаконит уже существующую практику, когда многие школы негласно позволяют ученикам пропускать очные лекции, компенсируя их самостоятельным изучением материала. Причем качество онлайн-контента зачастую сильно превосходит очные занятия — достаточно посмотреть на популярность обучающих видео на YouTube, где профессиональные преподаватели собирают миллионы просмотров.

Почти все обучающиеся в автошколах люди работают, и у них нет лишнего времени на поездки до места проведения лекции и обратно. Как правило, поездка до авто­школы занимает час, потом час до работы и три часа лекций. Итого пять часов в день на протяжении минимум двух месяцев. Очень нерационально и создает большую нагрузку на учеников. Часть занятий будущие водители просто вынуждены пропускать из-за работы или других обстоятельств. Нагоняют программу прогульщики, конечно же, с помощью онлайн-курсов.

Главный вызов в подготовке водителей лежит совсем в другой плоскости. Не в лекциях. Согласно международным исследованиям, для достижения минимально необходимого уровня водительского мастерства требуется около 120 часов практического вождения в реальных условиях. Однако российские нормативы предусматривают всего 56 часов занятий, причем значительная часть этого времени тратится на отработку элементов вождения на закрытой площадке. В результате начинающие водители приходят в ГАИ и потом выезжают на дороги недостаточно подготовленными, что подтверждается статистикой: только 10% кандидатов в водители сдают экзамен по городскому вождению с первого раза.

Многие ученики чувствуют, что им не хватает реального практического вождения. И заказывают услуги частных инструкторов — предложений на рынке много. Но почему в программе обучения водителей изначально заложено «недообучение»? Ведь цифра 120 часов практики хорошо и давно известна и специалистам, и чиновникам. Но у нас все перевернуто с ног на голову: 136 часов уделяется теории и только 56 часов — реальному управлению автомобилем.

Что делать? Очевидно, что система подготовки водителей требует серьезного реформирования. 10 процентов сдающих экзамен по вождению в городе с первого раза — яркий индикатор того, что в системе обучения водителей не так примерно все. Перевод теоретической части в онлайн-формат позволит автошколам сосредоточиться на главном — качественной практической подготовке учеников.

Теорию можно вообще отдать на самостоятельное изу­чение, что уже фактически и происходит. А количество часов практических занятий нужно увеличить минимум в два раза. Тогда мы и увидим результат в виде увеличения доли учеников, сдавших вождение с первого раза, и снижения количества аварий, в которые попадают водители-новички. Конечно, многие скажут, что увеличение часов вождения приведет к возрастанию стоимости обучения в автошколе, и будут правы. Но на этом нельзя экономить. Водители, которых недообучают, не дают нужного количества практики, не дают набрать начальный опыт, попадают в аварии в три раза чаще, чем среднее значение. Как правило, в ДТП они и становятся виновниками. Это означает, что ежегодно происходит около 100 тыс. аварий с новичками, в которых причиняется ущерб в среднем на 10 млрд рублей. Какое-то количество людей гибнет, а человеческая жизнь бесценна.

Все эти аварии можно было бы либо предотвратить, либо серьезно сократить их количество, если б в авто­школах новичкам давали достаточно практики вождения и они выезжали на дороги подготовленными. Всем было бы хорошо — и новичкам, которые, не попав в ДТП, сохраняли бы свои здоровье и автомобиль в целости, и другим участникам движения. Но пока сдвигов в этом направлении не наблюдается.

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