Минпросвещения предложило ввести режим дистанционного обучения для будущих водителей. Причем сам процесс должен будет происходить с использованием государственных информационных систем с авторизацией на портале «Госуслуги»

Изменения коснутся и перераспределения учебных часов. Для водителей категории B на вождение в «городе» выделят 42 часа при нынешних 38. А вот на изу­чение устройства ходовой части, трансмиссии, тормозов и электронных помощников будет задействовано по одному часу вместо текущих двух. Погружение в общее устройство двигателя займет три часа вместо двух. По мнению экспертов Минпросвещения, такие изменения позволят снизить затраты автошкол на подготовку и переподготовку водителей, а также помогут увеличить их пропускную способность.

Проблема автошкол постоянно на слуху. То меняются требования к обучению, то к его техническому оснащению, то к процедуре сдаче экзаменов. Однако все эти новшества парадоксальным образом никак не влияют на качество обучения. Точнее, качество обучения остается на прежнем, неудовлетворительном уровне. И хотя проблемы начинающих водителей на дороге старательно пытаются компенсировать ассистенты активной безопасности современных авто, энтузиазм в сочетании с отсутствием устойчивых навыков вождения у новичков позволяет им преодолевать сопротивление «умного» авто и все равно устраивать ДТП различной степени тяжести.

Аварийность среди новичков — довольно распространенное явление, и она явно может быть ниже. Вопрос только в том, как этого добиться? К сожалению, сейчас все реформы системы профессионального обучения носят скорее формальный характер. И зачастую чиновники пытаются просто обозначать активную деятельность в сфере, забывая о том, что для оценки правильности принимаемых решений требуется время для адаптации системы к нововведениям. Нужно хотя бы приблизительное понимание, чего именно мы хотим добиться. Ведь само обучение предназначено для того, чтобы дать курсанту необходимый набор навыков безопасного перемещения в пространстве для правильного взаимодействия с дорожной инфраструктурой и остальными участниками движения.

Формально обучение в автошколе должно этому способствовать. Но очень часто, покидая автошколу и успешно сдав экзамен, начинающий водитель не имеет даже базовых навыков по правильному торможению или взаимодействию с педалью газа. И если эту проблему не решить еще в процессе обучения, то потом сделать это будет просто нереально. Ведь современный автомобиль старательно компенсирует ошибки человека, не давая ему возможности учиться.

Так что правильный путь реформирования системы обучения должен подразумевать знакомство человека с базовыми характеристиками и принципами управления автомобилем без использования современных ассистентов активной безопасности. После чего необходимо сформировать понимание принципов работы современных ассистентов активной безопасности и научить претендента правильному взаимодействию с ними. Но такая схема довольно сложна и больше подходит для индивидуального обучения. И уж точно никак не для онлайн-технологий.

В странах с небольшим населением такая схема вполне работоспособна, а вот у нас ее реализация без существенных финансовых вливаний довольно проблематична. Может, стоит разбить обучение на два этапа? Первый заканчивает­ся получением прав новичком, например, с ограничением скоростного режима эксплуатации авто. А второй — подра­зумевает уже продвинутое обучение со сдачей зачета на снятие ограничений. В принципе, подобная практика в некоторых европейских странах существует.

Вообще, у меня есть вопрос к законодателям. Знают ли они, что для современного авто в большинстве ситуаций самым правильным действием является экстренное торможение? И знают ли они о том, что навыком экстренного торможения не владеет абсолютное большинство российских автолюбителей? Возможно, есть смысл подумать о преподавании психологии поведения на дороге? Но все это подразумевает более индивидуальный подход. К примеру, в Нидерландах при сдаче на права государственный экзаменатор обращает внимание не только на соблюдение ПДД, но и на то, насколько уверенно экзаменуемый справляется с управлением авто в различных ситуациях. И при малейших сомнениях отправляет на пересдачу. Так что определяющим фактором в их понимании является именно уверенность, а не относительно верное движение по знакомому городскому маршруту. А пока очередная реформа системы обучения водителей выглядит скорее как формальный акт. Но в любом случае это лучше, чем ничего.

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