Развитие шеринговой экономики и возможный отказ в будущем от личных машин может просто убить автомобильный дизайн. С другой стороны, электромобили и новые материалы открывают перед стилистами принципиально иные возможности

Человек достает смартфон и вызывает беспилотный автомобиль, который сам доставляет его в пункт назначения. Так рисуют транспортную модель будущего футурологи, утверждающие, что личных автомобилей в скором времени не будет. А будет сплошная шеринговая экономика, когда все транспортные средства станут общими, а о личной машине в гараже будут вспоминать, как, скажем, сейчас о патефонах или скакуне в конюшне. Помимо последствий социальных, экономических, урбанистических (в городах пространства освободятся от парковок) такая схема использования автомобилей может иметь и неожиданные последствия с точки зрения их дизайна.

Технологии и дизайн

Автомобильный дизайн за более чем сто лет своего существования сумел обрасти богатой историей. При этом его развитие было обусловлено прежде всего внедрением новых технологий. Вспомним, что самые первые машины представляли собой минимально переделанные конные экипажи, мало чем отличавшиеся от привычных для того времени карет, колясок, дилижансов. К слову, даже используемые ныне названия типов кузовов автомобилей унаследованы оттуда же. Например, двухместная одноосная пассажирская повозка со складывающейся крышей называлась «купе»...

Позже стилистика машин стала отходить от образов конных экипажей, подстраиваясь под конструктивные возможности новых автомобильных технологий. Так, у автомобиля появилась рама (несущий каркас для крепления агрегатов), которая, кстати, позаимствована у железнодорожного транспорта. Появление рамы дало возможность более свободно компоновать элементы конструкции: мотор помещают уже не под сиденьем, а в передней части (что обеспечило лучшее охлаждение и упростило доступ для ремонта). Расположенный впереди двигатель придумали соединять с ведущей задней осью карданным мостом. Что позволило делать формы автомобилей более динамичными: машина уже не напоминала карету с выпряженной из нее лошадью, а обрела художественно оформленный передок в виде массивного угловатого капота с радиатором в передней части.

Постепенно оформлялся плавный переход от капота двигателя к собственно кузову, на смену вырезам в боковине пришли закрывающиеся двери. Появилась и единая поясная линия, проходящая по всей длине автомобиля и подчеркивающая его композиционное единство.

Сначала скорости самодвижущихся повозок были совсем невелики, но с их ростом все актуальнее оказывался вопрос аэродинамики: машины стали делать более обтекаемыми, лобовое стекло наклонили назад, ранее отдельно стоящим на крыльях фарам придали каплевидную форму, закруглили и сгладили прочие угловатые формы кузова.

В 1950-е на помощь дизайнерам пришли достижения в области химии. Развитие этой науки дало возможность увеличить гамму применяемых для окраски кузовов цветов. Если до тех пор основными тонами экстерьера машин являлись черный, светло-серый, темные синий и зеленый, то в середине прошлого столетия вошли в моду яркие, сочные колеры вроде алого, сочного желтого, оранжевого… В тот же период достигла своего пика и мода на использование авиационных мотивов во внешнем оформлении машин. У них появились хвостовые «плавники», похожие на элементы истребителей, стилизованные под пропеллеры колпаки колес, другие элементы.

Наконец, ближе к нашим дням широкое применение компьютерных технологий при проектировании кузовов сделало возможным создавать поверхности куда более сложной формы, чем раньше, а внедрение промышленных роботов позволило более точно сопрягать кузовные панели при сборке. Во многом благодаря этому с середины 1990-х популярность получил так называемый биодизайн, имитирующий характерные для живой природы обтекаемые формы. Кроме того, у автомобилей появились элементы сложных конфигураций. Например, если фары и задние фонари раньше располагали, как правило, строго горизонтально, то к началу 2000-х распространились так называемые раскосые фары и задние фонари, ориентированные по диагонали.

Электрическая проводимость

Как видим, автомобильный дизайн всегда определялся уровнем развития технологий. А ныне он вообще стоит на пороге революционных изменений, что обусловлено все более широким распространением электрокаров.

Электромобиль для стилистов – настоящий подарок. Ведь электрический мотор занимает гораздо меньше места, чем традиционный двигатель внутреннего сгорания. Более того, электродвигатели столь компактны, что поместятся и в колесах. Притом что оставшийся громоздкий элемент – батарею – можно разместить по днищу. Благодаря чему дизайнеры получают почти неограниченное поле деятельности для экспериментов с формами и компоновкой. К примеру, исчезает функционал самой привычной для сегодняшних автомобилей детали – капота. Не нужно думать и о том, как лучше расположить громоздкую трансмиссию или карданный вал.

Одновременно новые материалы (вроде углепластика) позволяют придавать автомобилям самые смелые формы. Легко представить, что машины будущего уже не будут представлять собой привычные прямоугольные металлические «кубышки» и на дорогах появятся транспортные средства в виде, например, шара или извивающейся змеи. «Сейчас мы много экспериментируем над дизайном электромобилей. И понимаем, что технологии электрической силовой установки открывают большие возможности, – рассказывал на недавней конференции «Промышленный дизайн» в Сколково Илья Федичев, технический директор компании «Электротранспортные технологии» (создатель электрокара «Матрешка»). – Одновременно мы поняли, как важен дизайн для восприятия людьми новых транспортных средств. Так, первые наши разработки беспилотного автомобиля «Матрешка» были в виде примитивных прямоугольников, напоминающих чемодан. И люди не очень охотно туда садились. Но потом мы основательно поработали над дизайном, машина стала выглядеть броско и привлекательно, и пассажиры начали более охотно ею пользоваться во время экспериментальных поездок».

Усредненная перспектива

Впрочем, в ближайшее время на автомобильный дизайн будут влиять не только новые технологии, но и социально-экономические факторы. Речь идет о перспективах шеринговой экономики, о которой мы упомянули выше, – дизайнеры опасаются, что ее влияние окажется отнюдь не позитивным. «Постепенно все автомобили станут общими, люди начнут пользоваться машинами по вызову, и у них не останется своих транспортных средств. Таким образом, внешняя индивидуализация автомобилей отойдет на второй план. Ведь по большому счету людям не так важно, как выглядит общественный транс-порт, который их возит», – отметил на той же на конференции известный российский транспортный дизайнер Святослав Саакян.

Действительно, с самого начала развитие автодизайна обусловливалось тем, что он являлся мощным маркетинговым инструментом для продвижения продуктов: чем больше автомобиль нравился внешне, тем чаще его покупали. В будущем же фактор дизайна машин не будет играть решающей роли. Конечно, по улицам не поедут уродливые повозки, но люди станут в меньшей степени обращать внимание на внешний вид общественного шерингового автомобиля. (Что, кстати, мы можем наблюдать уже сейчас – клиентам каршеринговых и прокатных фирм практически без разницы, на чем добираться из одной точки в другую.) А значит, уйдет в прошлое и гонка за индивидуальным покупателем, после чего дизайнерские решения окажутся в большой степени унифицированными, усредненными и скучноватыми.

Хотя ряд стилистов такую точку зрения считают спорной. Некоторые присутствовавшие на конференции специалисты предположили развитие совсем другой модели. А именно – более высокой степени индивидуализации внешнего вида автомобилей. По их мнению, вполне вероятен и сценарий, при котором не все люди будут готовы отказаться от личного транспорта (у многих останется желание самому сесть за руль и получить удовольствие от вождения). Такой тип потребителей должен еще сильнее стимулировать индивидуализацию машин, чему будет способствовать опять-таки развитие новых материалов.

Возможно, в скором будущем кузова автомобилей начнут печатать по индивидуальным заказам на 3D-принтерах. Скажем, человек заказывает через Интернет «распечатку» кузова своего нового транспортного средства – и уже через несколько дней получает изготовленный в единичном экземпляре автомобиль, к примеру, в виде Бэтмана, Трансформера либо иного кинематографического или литературного героя.

И если спрос на персональные решения вдруг станет массовым, то (как говорят некоторые специалисты) и дизайнеров попросту на всех не хватит. Кто станет проектировать индивидуальные авто? Роботы, убеждают футурологи. Да-да, уже сейчас дизайнерские программы с элементами искусственного интеллекта получают все большее распространение. А вскоре в них можно будет быстро и удобно загружать исходные пожелания заказчика, почти моментально получая скетчи индивидуального автомобиля. Выходит, роботы смогут не только управлять машинами, о чем свидетельствует бурное развитие автопилотов, но и создавать их неповторимый и оригинальный внешний вид.