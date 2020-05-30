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Байкеры на перепутье

Продажи новых мотоциклов в России
Продажи новых мотоциклов в России
Доля марок мотоциклов в общем парке мототехники страны
Доля марок мотоциклов в общем парке мототехники страны
Парк мототехники в России по регионам
Парк мототехники в России по регионам
Топ-5 самых продаваемых марок мотоциклов в РФ по итогам 2019 г.
Топ-5 самых продаваемых марок мотоциклов в РФ по итогам 2019 г.

В России два года подряд прирастал спрос на мотоциклы, однако теперь из-за ослабления рубля следует ждать роста цен на такую технику. Вместе с тем на рынке двухколесных транспортных средств может случиться и прорыв – в том случае, если будут реализованы планы обнуления пошлин на электробайки

Мотоциклы в России снова набирают популярность. Во всяком случае, так было до нынешних экстраординарных обстоятельств: после провала в 2017-м рынок этой техники на протяжении двух следующих лет заметно расширялся. По данным Аналитического агентства «Автостат», в 2019 году в стране было реализовано 13 тыс. новых мотоциклов, что на 38% больше, чем годом ранее, и почти вдвое превышает показатель того самого 2017-го (график 1). При этом наступающий сезон для российских байкеров тоже обещает стать весьма динамичным, если, конечно, свои коррективы не внесет пандемия коронавируса, а также ослабление российской национальной валюты.

Историческое наследие

Безусловно, мотоциклы на российских дорогах не так заметны, как, скажем, в транспортных потоках солнечного Рима или Барселоны. Но и в нашей стране количество двухколесных транспортных средств определяется достаточно внушительной цифрой. Согласно информации агентства «Автостат», отечественный мотопарк по состоянию на начало текущего года насчитывал почти 2,5 млн единиц. Однако, как говорится в анекдоте, этот парк не просто стар, а суперстар: более 60% всех мотоциклов в России – старше 30 лет, то есть они были выпущены еще во времена СССР. А вот на относительно новые машины (в возрасте до 5 лет включительно) приходится менее 2%, таковых оказалось всего 41 тыс. мотоциклов.

Соответственно, и рейтинг распространенных на просторах нашей родины моделей больше напоминает выставку достижений народного хозяйства советских времен. Первое место здесь принадлежит самой массовой марке того периода – удмуртской «Иж» (30,5% всего парка). Далее идет «Урал» (14,2%), затем – милые уху историков отечественного быта марки ЗиД, «Минск», чешская Jawa, «Тула», «Днепр». И лишь за ними – на восьмом, девятом и десятом местах – расположились современные японские Honda, Yamaha и Suzuki (таблица 1).

Не менее любопытна и картина распространения мотоциклов по российским регионам. По данным «Автостата», больше всего их приходится на два края – Краснодарский и Приморский, где зарегистрировано соответственно 114 и 105 тыс. единиц мототехники. Лидерство этих регионов объяснимо: в первом случае теплым климатом, во втором – близостью к Японии, откуда в свое время шел особенно мощный поток не только подержанных автомобилей, но и двухколесной техники. Москва, как бы странно это ни выглядело, в рейтинге самых «мотоциклетных» российских регионов держится лишь на пятом месте с показателем 85 тыс. зарегистрированных байков. Но Московская область удивляет еще больше – она со своими 65 тыс. зарегистрированных мотоциклов (таб­лица 2) замкнула первую десятку. И это при том, что в столичном регионе живут многие состоятельные россияне, четко вписывающиеся в целевую аудиторию производителей таких машин. Впрочем, картина может серьезно измениться.

Дорогая моя столица

Участники рынка полагают, что скоро Москва и другие российские мегаполисы начнут активно наращивать свои мотоциклетные парки. Уже сейчас примерно каждый четвертый новый байк в России приобретается в столице, а каждый восьмой – в Подмосковье. Таким образом, на столичный регион сегодня приходится уже более трети всех продаж новых мотоциклов.
Связано это с несколькими факторами. Прежде всего, в мегаполисах банально больше жителей с высокими доходами, которые могут позволить себе иметь дополнительное транспортное средство в виде мотоцикла. Это раньше их покупали «от бедности», когда не хватало денег на автомобиль. Сейчас же легковушки стали более доступными, нежели во времена СССР, когда, например, «Волга» сопоставлялась с трехкомнатной квартирой. Поэтому теперь свой мотоцикл – это уже не вынужденный минимум, а чаще дополнение к уже имеющейся машине. Но в отдаленных регионах позволить себе подобное могут немногие.

Одновременно в мегаполисе наличие мотоцикла как транспортного средства становится все более оправданным. Во-первых, не надо стоять в пробках: опытный байкер может умело объехать заторы и добраться в нужную точку города гораздо быстрее, чем в автомобиле. Во-вторых, за парковку мотоцикла в центре города не надо платить, что в наши времена становится весьма ценным качеством. К тому же найти место для стоян­ки двухколесного транспортного средства куда проще, чем для четырехколесного. Еще одна выгода состоит в том, что расход бензина мотоцикла намного меньше в сравнении с машиной, и это важно во времена стабильно дорожающего топлива.

Наконец, иметь собственный байк становится все более модно и престижно. Рычащий мотоцикл – часть имиджа активного и пре­успевающего человека. Вокруг мотоциклетной техники множатся элементы захватывающей субкультуры в виде различных фестивалей, мотопробегов, клубов, которые помимо прочего любят организовывать всевозможные путешествия на байках, утверждая, что такие выезды дарят гораздо больше незабываемых впечатлений, нежели привычные поездки на автомобилях.

И лишь два фактора играют против более активного использования мотоциклов нашими согражданами. Первый – специфический российский климат (если не брать в расчет южные окраины страны), лето в большинстве регионов все-таки очень короткое. Второй – пресловутые российские дороги, существенно ограничивающие желание передвигаться на двухколесном транспорте. Именно по причине плохих дорог, а также из-за агрессивной манеры езды в России уровень безопасности на мотоциклах очень низкий: вероятность погибнуть или покалечиться для байкера в нашей стране чрезвычайно велика, если сравнивать, к примеру, со странами Европы. По статистике, около 50% мотоциклистов попадают в ДТП, а те, кто этого избежал, как правило, очень опытные байкеры с большим стажем вождения.

Гости из Индии

Что касается самых популярных современных брендов, то в России на мотоциклетном рынке сформировался пул лидеров: на первую тройку в этом рейтинге приходится более 40% продаж новых мотоциклов. Лидером уже много лет остается BMW – за прошлый год в нашей стране было реализовано 2258 байков из Баварии, что на 20% превышает результаты 2018-го. Вторую строчку держит российская марка Racer, которая производит на своем заводе в Барнауле на базе комплектующих из Китая и ряда других стран доступные по цене, но хорошо зарекомендовавшие себя мотоциклы. В 2019 году продажи Racer составили 1615 единиц – на 60% больше, чем годом ранее.

А вот на третье место в последние два года довольно неожиданно для многих вышел гость из Индии – марка Bajaj (продано 1446 шт., прирост – 47%), которая успешно вышла на российский рынок и постепенно завоевывает все новых клиентов. В Индии мотоцикл давно является если не объектом поклонения, то как минимум очень распространенным видом транспортного средства, и в последнее время, помимо внутреннего рынка, индийские производители таких машин успешно наращивают поставки за рубеж, в том числе и в Россию.

Четвертое и пятое место в рейтинге наиболее востребованных сейчас байков в нашей стране занимают легендарный американский Harley-Davidson (реализовано 969 единиц, рост – 9%) и еще одна российская марка – Motoland, производящая свою продукцию в Китае (897 шт., рост продаж – в 5,2 раза, таблица 3). Далее идут японцы – признанные во всем мире Honda, Yamaha, Kawasaki.

Электрическая проводимость

В ближайшей перспективе рынку мотоциклов в России придется жить под неприятным давлением валютных курсов. Как и в автомобильном секторе, ослабление рубля, увы, в 2020 году повлечет за собой очередной скачок цен на мототехнику, которая из-за отсутствия локализации производств в стране полностью зависит от иностранных комплектующих. Очевидно, что такое изменение ситуации на рынке больше всего ударит по бюджетному сегменту двухколесных транспортных средств, где повышение цены даже на 10–20% становится серьезным ударом по карману потребителя. В меньшей же степени пострадают продавцы элитных марок вроде BMW и Harley Davidson – здесь повышение и без того немалой стоимости не столь критично.

Но есть и хорошие новости. Они состоят в том, что в России наконец должны быть введены меры по поддержке экологичного транспорта. Речь идет об отмене таможенных пошлин на ввоз электромобилей. Если это нововведение будет реализовано в полной мере, оно сможет стимулировать и продажи электрических мотоциклов.

Байкам на электрическом ходу прочат большое будущее. Современные модели такой техники обладают мощными моторами от 60 кВт (от 80 л.с.), а за счет сумасшедшего крутящего момента даже модели среднего уровня без проблем могут демонстрировать внушительную динамику разгона (3–4 с до 100 км/ч, а то и меньше). Что же касается автономности, то батареи на такой технике сегодня позволяют преодолевать на одной зарядке 100–150 км, чего вполне достаточно для передвижения по мегаполису и его пригородам.

Тот, кто недавно был в Китае, подтвердит: эту страну уже можно назвать государством победивших электрических мотоциклов и мопедов – двухколесные транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания в крупнейших городах Поднебесной находятся фактически под запретом. А огромные потоки двухколесной техники текут по улицам в тишине и без вредных выхлопов. Китайцы уверяют, что пользоваться электробайком удобно: самые простые варианты стоят в переводе на рубли около 30–40 тыс., причем на зарядку батареи даже не нужно тратить время – разрядившийся аккумулятор вынимается одним движением руки, а вместо него вставляется другой. После поездки его можно отнести домой и включить в обычную розетку, как какой-нибудь смартфон или планшет. Значит, вполне вероятно, что людей, передвигающихся на электромотоциклах, скоро станет много и в российских городах.

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