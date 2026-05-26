26 май 2026

Российским мотоциклистам могут открыть выделенные полосы

Автор фото: magnific.com/ru

В России могут разрешить мотоциклистам движение по полосам для общественного транспорта. Инициативу уже поддержали в Госдуме, а Минтранс РФ подтвердил, что вопрос находится в стадии проработки

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что допуск мотоциклов на выделенные полосы способен сделать дороги безопаснее и снизить количество ДТП. По словам депутата, сейчас байкерам часто приходится двигаться между рядами автомобилей, что повышает риск аварийных ситуаций и провоцирует конфликты на дороге. Использование выделенных полос позволит мотоциклистам передвигаться более предсказуемо и безопасно.

Нилов также отметил, что полосы для общественного транспорта нередко остаются свободными, а их ширина позволяет мотоциклам без проблем обгонять автобусы, не мешая движению. Кроме того, депутат считает справедливым предоставить мотоциклистам аналогичные преимущества, которыми уже пользуются автомобили, перевозящие инвалидов или управляемые людьми с ограниченными возможностями.

При написании новости использовалась информация:
РИА новости

