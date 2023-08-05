Решение распространить с 1 августа автомобильный утильсбор и на физлиц, ввозящих из-за рубежа машины для продажи, высветило целый ряд проблем. В том числе связанных с нашей безопасностью

Сегодня параллельный импорт многие сравнивают с массовыми перегонами иномарок в 1990 х. И в те времена, и ныне в России очевиден дефицит автомобилей, но были и есть люди, имеющие бизнес-жилку. Те, что мгновенно реагируют на спрос и энергично устремляются в любую перспективную рыночную нишу. Вот только на том сходство завершается. Сейчас, спустя тридцать лет, существенно изменилось все — жизнь, техника, стандарты, да и мы сами. Как результат, то, что в конце прошлого века представлялось благом, теперь может оказаться настоящим злом.

Вспомним, после распада СССР в страну пошел поток машин пусть и подержанных, но все равно куда более продвинутых, нежели «Москвичи» да «Жигули». Практически любая иномарка могла дать им фору по уровню надежности, комфорта, эргономики.

А за прошедшие десятилетия нас приучили к еще более современным легковушкам. Наша страна стала получать самые новые модели. Многие начали открывать у нас заводы и даже адаптировать специально под Россию собственную продукцию. Отсюда «зимние» пакеты опций, более емкие аккумуляторы, расширенные бачки для «омывайки», мощные шасси, высокий клиренс, подчас менее капризные к качеству топлива моторы. Все это — в сочетании с новейшей электроникой, продвинутой активной и пассивной безопасностью, функциями повышения комфорта. А главное — вкупе с гарантированным сервисом производителей.

И вдруг эта система поломалась. С рынка ушли целые концерны и вместе с ними отлаженные поставки как самих машин, так и оригинальных запчастей, а также гарантии на новую продукцию, ремонт и техобслуживание автомобилей с доступом к заводской базе, жесткий контроль регламентных работ, плановое расширение модельной гаммы.

В освободившиеся ниши хлынули, с одной стороны, бренды из Китая, с другой — некогда официальные дилеры западных компаний и просто предприимчивые граждане. Последние опять стали ввозить «японцев», «немцев», «шведов», всяческих «американцев».

И все бы хорошо, если бы не один нюанс: первые перегонщики, те, что из девяностых, везли бэушные машины, которые легко вписывались в действительность страны, будь то убитые дороги, не лучшего качества бензин, ремонт «у дяди Васи» и даже отечественный климат. Ныне же все совсем не так!

Путь из «недружественных европ» в нашу страну закрыт, а потому везут из прочих уголков планеты — от Средней Азии до Ближнего Востока. И в этом кроется целый букет проблем.

Во-первых, современные автомобили так нашпигованы различной электроникой, что запросто в них и предохранитель не заменишь. Спецификации же для рынков столь разнятся, что официально импортированные, к примеру, в Казахстан «корейцы» требуют чуть ли не иного масла в двигатель, нежели точно такие же модели для России. А значит, снова никаких гарантий, фирменных деталей, диагностики. Любой ремонт — только под честное слово мастера «из гаражей». И это с учетом навороченных моторов и трансмиссий, сложных мультимедийных комплексов, интеллектуальных ассистентов безопасности, требующего обновления ПО.

Во-вторых, ставшая уже нормой адаптация под рынок касается чуть ли не всех стран. В том числе южных, откуда россияне ныне активно импортируют транспортные средства. К примеру, ОАЭ, через которые идут официальные поставки, скажем, в Африку. Естественно, в таких авто нет и не будет подогрева стекол и сидений, не предусмотрен отопитель салона, а шланги — топливные, тормозные — могут полопаться даже в небольшой мороз.

В-третьих, граждане, ввозящие в страну машины для продажи, не всегда честно оформляют СБКТС — свидетельство о безопасности колесного транспортного средства. Подчас его просто покупают, но если это вскроется, то у владельца может возникнуть множество хлопот — от денежных до правовых.

И вот теперь ко всему этому добавится возросшая цена — до нескольких десятков или даже сотен тысяч кровно заработанных. Ведь перекупщики станут включать в нее и выставленный им утилизационный сбор. Пожалуй, я бы много раз подумал, стоит ли покупать у них автомобиль…

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