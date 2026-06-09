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9 июн 2026

Многодетным семьям предложили возвращать полную стоимость утильсбора при покупке автомобиля

Многодетным семьям предложили возвращать полную стоимость утильсбора при покупке автомобиля
Автор фото: из открытых источников

В Государственную думу внесен законопроект, предусматривающий возврат утилизационного сбора многодетным семьям при покупке автомобиля. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте нижней палаты парламента

Авторы инициативы предлагают внести изменения в федеральный закон «Об отходах производства и потребления». Согласно проекту, право на компенсацию ранее уплаченного утильсбора или его части смогут получить граждане, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет. Льгота также будет распространяться на семьи, где дети в возрасте до 23 лет обучаются по очной форме в образовательных организациях.

Предполагается, что возврат средств будет возможен исключительно в отношении транспортных средств, которые находятся в личной собственности таких граждан. При этом правительство получит право устанавливать дополнительные требования. Они могут касаться срока владения автомобилем, количества транспортных средств, подпадающих под программу, а также размера компенсации.

Разработчики законопроекта отмечают, что повышение ставок утилизационного сбора заметно повлияло на стоимость автомобилей. Особенно это касается крупных моделей, которые чаще всего выбирают многодетные семьи благодаря более просторному салону и повышенной вместимости.

В пояснительной записке подчеркивается, что принятие документа позволит повысить уровень социальной поддержки семей с детьми и сделает покупку автомобиля более доступной. Кроме того, авторы инициативы считают, что такая мера может оказать положительное влияние на демографическую ситуацию в стране.

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