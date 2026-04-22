На сайте ФТС теперь можно проверить утильсбор по VIN автомобиля

Федеральная таможенная служба запустила сервис, позволяющий узнать факт уплаты утилизационного сбора по VIN-номеру, а также по номеру кузова или шасси

Система уже доступна на официальном сайте ведомства и охватывает транспортные средства, ввезенные на территорию страны с 1 апреля 2022 года. В случае если информация о платеже отсутствует, пользователю рекомендуется обратиться в таможенные органы для уточнения данных. Новый сервис особенно актуален для покупателей автомобилей, ввезенных через неофициальные каналы. Проверка позволит снизить риски при сделках и избежать возможных проблем с регистрацией.

Основная задача изменений заключается в предотвращении схем, когда неофициальный поставщик целенаправленно не уплачивает утильсбор, чтобы снизить стоимость автомобиля на рынке.

