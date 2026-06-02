Лукашенко заявил, что утильсбор в ЕАЭС может превысить стоимость автомобилей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с резкой критикой действующей политики в сфере утилизационных сборов на пространстве Евразийского экономического союза. По его словам, размеры платежей продолжают расти и в перспективе могут оказаться выше стоимости самих автомобилей

Заявление прозвучало на саммите ЕАЭС в Астане. Лукашенко напомнил, что на этапе создания союза страны рассчитывали совместно развивать производство автокомпонентов и привлекать инвестиции в промышленность. Однако сейчас, по его мнению, участники объединения все больше концентрируются на защите собственных рынков.

Белорусский лидер отметил, что промышленная политика внутри ЕАЭС нуждается в корректировке. Он также обратил внимание на то, что механизм стимулирования производственной кооперации пока не дает значительного эффекта. Вместо появления крупных совместных проектов страны создают схожие производства и одновременно выстраивают дополнительные барьеры для защиты внутреннего рынка.

На заявление Лукашенко практически сразу отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что такая позиция заслуживает уважения и является поводом для дальнейшей работы как в двустороннем формате, так и на уровне всего союза.

Тема утилизационного сбора остается одной из самых обсуждаемых на автомобильном рынке ЕАЭС. С 1 декабря 2025 года в России начали действовать обновленные правила расчета платежа. Теперь размер сбора зависит не только от объема двигателя, но и от его мощности. Льготный режим для физических лиц распространяется только на автомобили с двигателями мощностью до 160 л.с.