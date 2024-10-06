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Операция утилизация

Слухи о возможном повышении утильсбора в последние пару месяцев затмевают ведущие автомобильные новости. Неважно кто, где и почем показал новый автомобиль, всех волнуют слухи о светлом или темном будущем

Да, нам всем хочется заглянуть в даль и увидеть там что-то светлое и прекрасное, комфортабельные, надежные и доступные автомобили. Но какими бы сладкими ни казались мечты о возможности полной отмены таможенных сборов и покупки иномарок по бросовым ценам, увы, такому не сбыться. Причем неважно, о какой стране идет речь. В мае Америка в 4 раза повысила ввозные пошлины на китайские электромобили, и теперь они составляют 100%, также летом значительные заградительные меры ввела Европа. А чем мы хуже, и неважно, как называются ввозные ограничения — пошлина или утилизационный сбор, без мер защиты собственного бизнеса сейчас не обходится ни один серьезный рынок.

Достаточно вспомнить что еще 3 года назад на долю автомобилей российской сборки приходилось больше 75 % всех продаж. Прибавим к этому простаивающие последние несколько лет достаточно крупные заводы Ford и General Motors, а также слабо был загруженный Nissan. Так что с выпуском двух с лишним миллионов машин в год наша промышленность теоретически справиться может, а этого пусть и без запаса, но хватает для нашего рынка, да и возможности расширения производства никто не отменял. Кроме прочего, это еще и достаточно большое количество рабочих мест и на самих сборочных площадках, и на сопутствующих производствах.

Вопрос лишь в том, как возобновить работу уже существующих заводов? И вот тут никуда не деться от пресловутых кнута и пряника. В качестве пряника выступает относительно стабильная экономика и платежеспособный спрос, который подстегивается накопленным дефицитом и потребностью в перемещении по огромной территории нашей страны. Ну а на счет кнута, вы уже догадались, тот самый утильсбор. И без него просто никуда. Сегодня, наверное, никто в мире не может ничего противопоставить невероятно высокой производительности китайских автозаводов, которые готовы выпускать миллионы очень недорогих машин и экспортировать их по всему миру. Но это совсем не повод отказываться от попыток наладить собственное производство, это важно как минимум с точки зрения стратегической безопасности государства. Да и экономически выгоднее иметь пусть и не такое высокотехнологичное, но собственное производство, чем финансировать развитие автопрома другого государства.

Опыт Китая показывает, что совсем не обязательно стоять у истоков изобретения автомобиля, не обязательно иметь богатую историю или легендарные бренды. Нужно здесь и сейчас инвестировать достаточные средства в разработку новых моделей, обеспечить хороший спрос как внутри страны, так и за ее пределами, и мировой автопром может прогнуться под вас.

А теперь давайте вспомним, как все начиналось. Первыми были именно дикие заградительные пошлины в 300%, которые вынуждали иностранные компании строить сборочные заводы внутри Китая. При этом еще и было требование передать локальному партнеру не менее 50% акций. У нас по такой схеме работала только компания Sollers, и, кстати, она одной из первых смогла перезапустить сборочный завод в Алабуге, а сейчас уже вовсю идет к локализации легкой коммерческой техники. Вероятно, именно такая формула и является оптимальной, но для начала необходимо загрузить существующие производственные мощности работой, и без повышения утилизационного сбора, — боюсь, сделать это будет просто невозможно. Сегодня концерн Chery вместе со всеми суббрендами без локальной сборки заметно опережает своих конкурентов, которые инвестировали в производства в России и Белоруссии, что не вполне соответствует стратегическим планам государства.

Так что, думаю, в ближайшее время нам придется затянуть пояса и быть готовыми к повышению утильсбора. Но есть и лазейки, которые позволяют сэкономить. Тут и вазовская продукция, а также возможность привезти автомобиль для себя лично и оплатить минимальный утильсбор. Ограничение всего одно — нельзя продать машину раньше, чем через 12 месяцев. Для частного пользования, мне кажется, вполне разумные условия.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора
 

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