Конституционный суд признал законным порядок начисления утильсбора при ввозе автомобилей

Конституционный суд России подтвердил законность действующего порядка расчета утилизационного сбора при ввозе автомобилей. Суд отказал в удовлетворении жалобы автовладельца, который оспаривал постановления правительства об изменении ставок утильсбора

Основанием для разбирательства стала покупка корейского подержанного внедорожника Kia Mohave. В октябре 2023 года москвич заключил договор на приобретение автомобиля стоимостью 37 тыс. долларов. Машину ввезли через Киргизию, а в марте 2024 года при таможенном оформлении владельцу пришлось уплатить утилизационный сбор в размере 1,28 млн рублей. По мнению заявителя, сумма должна была составить всего 5,2 тыс. рублей по льготной ставке.

Автовладелец настаивал, что размер платежа необходимо определять по правилам, действовавшим на момент заключения договора. Кроме того, он считал, что изменения фактически ввели новый налог с обратной силой, что противоречит Конституции.

Конституционный суд с такой позицией не согласился. В определении отмечается, что юридически значимыми являются дата ввоза автомобиля на территорию России и момент подачи расчета утильсбора в таможенные органы. Поскольку документы были оформлены уже после вступления в силу новых правил, государство правомерно применило действовавшие на тот момент нормы.

В суде также подчеркнули, что последовательность оформления автомобиля и сроки обращения в таможенные органы определяет сам владелец, поэтому именно эти действия влияют на размер обязательного платежа.

Решение КС фактически подтверждает законность нынешнего механизма начисления утильсбора и создает дополнительную правовую определенность для аналогичных споров, связанных с импортом автомобилей. Одновременно суд напомнил о своей ранее сформированной позиции, согласно которой нормативные акты, увеличивающие ставки утильсбора, должны вступать в силу не ранее чем через месяц после их принятия.

