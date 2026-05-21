Утильсбор изменил российский рынок: импорт мощных автомобилей из Китая упал в 30 раз

Российский рынок подержанных автомобилей из Китая резко изменился после отмены льготного утильсбора для машин мощнее 160 л.с. По данным главы «Автостата», доля таких автомобилей в структуре импорта сократилась с 60% до всего 2%

За первые четыре месяца 2026 года в Россию ввезли 28 860 китайских автомобилей с пробегом старше трех лет. Из этого объема лишь 562 машины имели двигатель мощностью свыше 160 л.с. Для сравнения, до 1 декабря 2025 года именно такие автомобили формировали основную часть китайского секонд-хенда.

Теперь структура импорта заметно сместилась в сторону менее мощных моделей. Около 60% ввезенных автомобилей оснащены моторами мощностью от 140 до 160 л.с. Ещё 17,5% приходится на машины с отдачей 120–140 л.с., а доля автомобилей мощностью до 120 л.с. достигла 20,5%.

Изменение правил утильсбора фактически заставило импортеров отказаться от прежней схемы поставок. Рынок оперативно переориентировался на более доступные по налоговой нагрузке автомобили.

Интересно, что самой популярной моделью среди подержанных машин из Китая оказалась вовсе не китайская модель. Лидером импорта стала Toyota Corolla. С января по апрель россияне завезли 2136 таких автомобилей.