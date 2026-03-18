Автовладельцы начали оспаривать новые правила утильсбора в Конституционном суде

Высшая судебная инстанция приняла к рассмотрению жалобу автовладельца из Москвы, который требует проверить законность действующих ставок и порядка их применения

Поводом стал конкретный случай с импортом внедорожника Kia Mohave. При покупке автомобиля для личного пользования заявитель рассчитывал на льготный утильсбор, однако в итоге заплатил более 1 млн рублей. По его мнению, расчёт был произведён по новым правилам, которые вступили в силу уже после заключения сделки.

Спор касается постановлений правительства, изменивших подход к ввозу автомобилей физическими лицами. Ранее существовала практика, когда машины оформлялись как личные, но затем перепродавались на вторичном рынке. Для борьбы с этим были введены более жесткие требования и повышенные ставки, которые в отдельных случаях достигают уровня тарифов для юридических лиц.

Ключевая претензия заявителя заключается в том, что новые нормы фактически получили обратную силу. Это, по его мнению, противоречит конституционным принципам, включая равенство перед законом и защиту права собственности.

Юристы отмечают, что речь идет о балансе между интересами бюджета и предсказуемостью законодательства. В подобных ситуациях граждане могут оказаться в правовой неопределённости, когда условия сделки меняются уже после её заключения. Эксперты не исключают, что суд не станет отменять спорные нормы, но даст им более точное толкование. В частности, может быть закреплён принцип, при котором для уже совершённых сделок применяются правила, действовавшие на момент их заключения.