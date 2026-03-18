Автомобильный портал Motorpage
18 мар 2026

Автовладельцы начали оспаривать новые правила утильсбора в Конституционном суде

Автор фото: ru.freepik.com

Высшая судебная инстанция приняла к рассмотрению жалобу автовладельца из Москвы, который требует проверить законность действующих ставок и порядка их применения

Поводом стал конкретный случай с импортом внедорожника Kia Mohave. При покупке автомобиля для личного пользования заявитель рассчитывал на льготный утильсбор, однако в итоге заплатил более 1 млн рублей. По его мнению, расчёт был произведён по новым правилам, которые вступили в силу уже после заключения сделки.

Спор касается постановлений правительства, изменивших подход к ввозу автомобилей физическими лицами. Ранее существовала практика, когда машины оформлялись как личные, но затем перепродавались на вторичном рынке. Для борьбы с этим были введены более жесткие требования и повышенные ставки, которые в отдельных случаях достигают уровня тарифов для юридических лиц.

Ключевая претензия заявителя заключается в том, что новые нормы фактически получили обратную силу. Это, по его мнению, противоречит конституционным принципам, включая равенство перед законом и защиту права собственности.

Юристы отмечают, что речь идет о балансе между интересами бюджета и предсказуемостью законодательства. В подобных ситуациях граждане могут оказаться в правовой неопределённости, когда условия сделки меняются уже после её заключения. Эксперты не исключают, что суд не станет отменять спорные нормы, но даст им более точное толкование. В частности, может быть закреплён принцип, при котором для уже совершённых сделок применяются правила, действовавшие на момент их заключения.

При написании новости использовалась информация: Коммерсант
Коммерсант

Комментарии к новости

Последние новости

...

Появились первые подробности об электрической альтернативе Volkswagen T-Cross

18 марта 2026

Porsche ищет способ спасти механику

18 марта 2026

Китай наступает с севера: BYD готовит стратегический выход в Северную Америку

18 марта 2026

Audi готовит возвращение модели A2

18 марта 2026
Tank 300

В России запустят сборку внедорожника Tank 300

17 марта 2026

Renault готовит новую платформу для своих электрокаров и гибридов

17 марта 2026

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Avatr 12 - avatr 12 (2025) спасти мир от хаоса Тест драйв
17 марта 2026

Avatr 12
"Спасти мир от хаоса"
Eonyx City - eonyx city (2026) наследники «оки»
Тест драйв
10 марта 2026

Eonyx City
"Наследники «Оки»"
GAC Empow - gac empow (2025) яркая внешность, передний привод, небольшой клиренс
Тест драйв
03 марта 2026

GAC Empow
"Яркая внешность, передний привод, небольшой клиренс"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 9 5 2