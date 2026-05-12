12 май 2026

Казахстан резко повысил утильсбор на автомобили из России и Белоруссии

В Казахстане вступили в силу новые правила расчета утилизационного сбора для автомобилей и спецтехники, импортируемых из России и Белоруссии. Размер платежей вырос в десятки раз, а для отдельных категорий техники суммы фактически стали рекордными

Наиболее заметное изменение коснулось легковых автомобилей категории М1 с двигателями объемом от 1,0 до 2,0 литров. Базовая ставка составляет 50 месячных расчетных показателей или около 216 тыс. тенге. Для машин из других стран применяется коэффициент 3,5 (Сумма утильсбора = Базовая ставка × Коэффициент), тогда как для автомобилей из России и Белоруссии установлен коэффициент 136. В результате, утильсбор достигает примерно 29,4 млн тенге или более 63,3 тысячи долларов.

Для автомобилей с двигателями объемом до 1,0 литра коэффициент составил 22, а для машин с моторами свыше 3,0 литров он увеличен до 246. Электромобили также попали под новые ограничения. Если для поставок из других стран коэффициент равен 0, то для техники из России и Белоруссии он установлен на уровне 60.

Повышенные ставки распространяются и на коммерческую технику. Для грузовиков категорий N1, N2 и N3 коэффициент достиг 164, тогда как для импорта из других стран он варьируется от 3,5 до 11. Максимальное значение установлено для тракторов и комбайнов из России и Белоруссии. Здесь коэффициент составляет 250.

В Министерстве промышленности и строительства Казахстана ранее объясняли изменения зеркальными мерами в ответ на повышение российского утильсбора. При этом власти республики заявляют, что серьезного влияния на внутренний рынок не ожидается. По данным ведомства, в 2025 году доля автомобилей, ввезенных из России, составляла лишь 1,3% от общего объема продаж.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

