Еще пару-тройку лет назад нас уверяли, что к середине 2020 х на улицах появятся машины-беспилотники, а профессия таксиста уйдет в прошлое. Однако с каждым годом подобные прогнозы становятся все осторожнее, а я так и вовсе сомневаюсь, что наше поколение застанет это самое «светлое будущее»
Сейчас машины, которые движутся без вмешательства человека, в России можно увидеть только в Иннополисе – наукограде неподалеку от Казани («Яндекс» тестирует там беспилотное такси). Но Иннополис – новый и маленький населенный пункт, на улицах которого практически нет транспорта, а беспилотное такси работает там как автобус. Его нельзя вызвать в произвольную точку – надо идти к одной из пяти остановок. И выйти можно лишь на остановке. Максимальное время поездки – 10 минут. То есть весь маршрут можно преодолеть пешком. При этом отсутствие водителя условно – спереди сидит оператор, который контролирует действия электронного мозга.
В конце 2016 года я написал в «Живом Журнале» пост «Грандиозная мистификация», где говорил, что до настоящего автопилота нам еще очень далеко. Несмотря на то что ЖЖ к тому моменту был скорее мертв, чем жив, пост собрал почти полтысячи комментариев. В основном гневных, от тех, кто мечтал быстрее передать руль электронике. С тех пор прошло три года, и стало очевидно: у нас все меньше шансов увидеть автомобиль с истинным автопилотом, без оператора, контролирующего действия машины. Ведь постоянно возникают новые и новые проблемы, решения которых я пока не вижу.
Так, совсем недавно нас убеждали в том, что главный барьер – юридический. Дескать, беспилотники не могут выехать на дороги потому, что нет необходимой законодательной базы. Но подготовка и принятие законов – дело двух-трех лет, вопрос решаемый. Суть в другом – никто не готов брать на себя ответственность за действия автопилота. Что обусловлено пониманием: автопилоты будут ошибаться еще долго.
Как беспилотники сейчас определяют свое положение в пространстве? Прежде всего по разметке. Точности навигационных систем недостаточно, кроме того, связь со спутниками периодически теряется. В нашей стране полгода зима, разметки не видно (кстати, от этого страдают и машины «Яндекса» в Иннополисе). Чтобы автомобили могли четко ориентироваться, навигационные маячки, расположенные на расстоянии нескольких десятков метров друг от друга, должны стать частью дорожной инфраструктуры. Это потребует огромных инвестиций и времени на реализацию.
Идем дальше. Чтобы «видеть» другие машины, автопилоту нужны приборы трех типов: камеры, радары и лидары. Радары дают информацию о расстоянии, на котором находится объект, и о его скорости; камеры позволяют распознать, что это за объект; лидары с помощью лазерных лучей создают трехмерную картину объекта. В слякоть камеры и радары перестают работать через 5–10 минут после начала поездки.
Еще одна сложность состоит в том, что в одиночку борткомпьютеру не справиться с задачей управления автомобилем – необходимо сделать более предсказуемым дорожное движение в целом. Сегодня существует два варианта решения вопроса: либо находящиеся неподалеку друг от друга автомобили обмениваются между собой данными, либо все машины управляются из единого центра. Пока многочисленные разработчики к единому знаменателю не пришли.
И тут мы подбираемся к главной проблеме. Даже если они договорятся, совершенно непонятно, что делать с машинами, которыми управляют люди, для автопилота они всегда будут непредсказуемы. Одни из самых законопослушных людей в мире – японцы. В октябре в Токио на Nissan Skyline я опробовал систему автономного вождения ProPilot 2.0. Выехал на трассу с ограничением скорости 80 км/ч, встал в правый (самый быстрый в Японии) ряд, установил скорость 80 км/ч и приготовился спокойно следить за действиями автопилота. Но мне сперва начали гудеть сзади, а вскоре подрезал грузовик! За то, что я все делал по правилам! И это в Японии! Представьте, как будут относиться к таким участникам движения в других странах.
Если бы с автопилотами все было просто, поезда на железных дорогах давно ходили бы без машинистов. Недавно я общался с машинистом-инструктором ЦППК – это компания, которая запустила первые Центральные диаметры в Москве. Так вот, на вопрос об автопилоте он ответил, что ничего подобного в ближайшие годы даже не планируется. «Людям мы доверяем больше, лучше управлять железной дорогой вручную, – пояснил собеседник. – Хотя бы потому, что на рельсы в любой момент может выскочить человек или животное, а компьютер будет к этому не готов». То есть полностью автономное вождение возможно лишь в замкнутых системах, где вообще нет людей.
Я часто обсуждаю тему автопилота с топ менеджерами мировых автоконцернов. И главный специалист по продуктам компании Nissan Макото Фукуда сказал мне, что для нормальной работы автопилота с дороги, по хорошему, надо убирать всех живых водителей. На это потребуется не меньше 25 лет: дабы приучить людей к тому, что они больше никогда не сядут за руль, нужно, чтобы сменилось хотя бы одно поколение. И еще следует убрать с дорог обычные машины – без автопилота. Потребуется своеобразная программа утилизации.
Впрочем, все равно, даже убрав всех живых водителей с дороги, непонятно, что делать с непредсказуемыми пешеходами? Ставить заборы?
Так как вы думаете, доживем мы до автопилотов?
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