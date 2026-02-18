Китайский суд поставил точку в вопросе степени виновности автопилота при аварии

Верховный суд Китая разъяснил, что даже при активированных функциях автопилота вся юридическая ответственность за управление автомобилем остается за водителем

Новые рекомендации по дорожной безопасности подчеркивают, что включение систем автоматизированного вождения не превращает машину в самостоятельного участника движения с точки зрения закона. Водитель по-прежнему считается оператором транспортного средства и обязан контролировать дорожную ситуацию вне зависимости от уровня технологий в автомобиле.

В суде отдельно указали на распространенную проблему злоупотребления ассистентами. Речь идет о случаях, когда водители полностью отвлекаются от управления после активации автопилота, используют смартфоны или просто перестают следить за дорогой. Подобное поведение будет рассматриваться как нарушение, даже если система формально была включена.

Данное решение может оказать влияние на мировой рынок, где автопроизводители активно продвигают комплексы водительских ассистентов. Аналогичные споры уже рассматривались в судах США, включая дела против Tesla, где ключевым аргументом также становилась обязанность водителя контролировать работу электронных помощников.

