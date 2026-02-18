Автомобильный портал Motorpage
18 фев 2026

Китайский суд поставил точку в вопросе степени виновности автопилота при аварии

Китайский суд поставил точку в вопросе степени виновности автопилота при аварии
Автор фото: ru.freepik.com

Верховный суд Китая разъяснил, что даже при активированных функциях автопилота вся юридическая ответственность за управление автомобилем остается за водителем

Новые рекомендации по дорожной безопасности подчеркивают, что включение систем автоматизированного вождения не превращает машину в самостоятельного участника движения с точки зрения закона. Водитель по-прежнему считается оператором транспортного средства и обязан контролировать дорожную ситуацию вне зависимости от уровня технологий в автомобиле.

В суде отдельно указали на распространенную проблему злоупотребления ассистентами. Речь идет о случаях, когда водители полностью отвлекаются от управления после активации автопилота, используют смартфоны или просто перестают следить за дорогой. Подобное поведение будет рассматриваться как нарушение, даже если система формально была включена.

Данное решение может оказать влияние на мировой рынок, где автопроизводители активно продвигают комплексы водительских ассистентов. Аналогичные споры уже рассматривались в судах США, включая дела против Tesla, где ключевым аргументом также становилась обязанность водителя контролировать работу электронных помощников.
 

При написании новости использовалась информация:
carscoops

Комментарии к новости

Последние новости

...

Глава Ford предложил американским властям китайский сценарий защиты автопрома

17 февраля 2026

МВД готовит новые правила проверки водителей на трезвость

17 февраля 2026

“Дизельгейт” продолжается: в Британии стартовал масштабный процесс против автогигантов

17 февраля 2026

У российской марки Tenet появятся еще три новые модели

17 февраля 2026

Китайские власти обяжут автопроизводителей устанавливать физические кнопки вместо сенсорных

17 февраля 2026

Бывшие инженеры Tesla бросают вызов современным электрокарам

16 февраля 2026

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Evolute I-Joy - evolute i-joy (2026) электричество и змей горыныч Тест драйв
16 февраля 2026

Evolute I-Joy
"Электричество и Змей Горыныч"
Foton Tunland G7 - foton tunland g7 (2024) утилитарный, но не аскетичный
Тест драйв
09 февраля 2026

Foton Tunland G7
"Утилитарный, но не аскетичный"
TENET T8 - tenet t8 (2025) семейные ценности в зимних условиях
Тест драйв
29 января 2026

TENET T8
"Семейные ценности в зимних условиях"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 8 6 3