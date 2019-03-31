На фоне всеобщей мировой электрификации автомобилей Россия решила идти своим путем – развивать газомоторное топливо. Вопрос лишь в том, что основной потенциал это имеет прежде всего в сфере коммерческого транспорта

В дискуссии о том, что лучше – переводить автомобили на газ или на электричество, высшее руководство страны с недавних пор занимает позицию поддержки голубого топлива. «Для России приоритетнее автомобиль на газе, а не на электричестве, – публично заявил в середине прошлого года президент Владимир Путин на одном из совещаний с членами правительства. – Мы видим тенденции, которые в мировой экономике происходят в том числе в автомобилестроении, имею в виду значительное увеличение использования электромобилей. Но для нашей страны, конечно, использование газомоторного топлива даже более приоритетно. Для того чтобы получить электроэнергию, нужно сначала ее выработать, и значительная часть электроэнергии вырабатывается на угле. Это очень серьезное обстоятельство, которое мало кем учитывается».

Как мне рассказывали представители одного из ведущих мировых автопроизводителей, услышав это заявление Путина, в компании очень расстроились. И даже отложили планы вывода на российский рынок новой модели электромобиля. А что представляет собой автомобиль на газе и может ли он стать альтернативой машинам на электротяге?

Экологично и экономично

С технической точки зрения для двигателя внутреннего сгорания лучше топлива, чем газ, нет. Во-первых, он гораздо экологичнее: по сравнению с бензином в выхлопе метанового двигателя содержится в 2–3 раза меньше оксида углерода, а задымленность в сравнении с дизельным топливом снижена в 9 раз. Экологи подсчитали, что если значимая часть автомобильного транспорта перейдет на газ, то экологическая обстановка существенно улучшится. Согласно ряду серьезных исследований, выбросы парниковых газов при переходе на природный газ сокращаются на 25%, по различным вредным взвешенным частицам – до 96%. И еще момент: тишина, которая важна для тех же мегаполисов. У грузовиков, работающих на природном газе, уровень шума как минимум в два раза ниже, также значительно снижается вибрация мотора. Говорят, водители даже иногда дверь открывают, чтобы понять, завелся автомобиль или нет.

Для потребителя же газ выгоден тем, что такое топливо меньше изнашивает двигатель и моторы на нем более долговечны. Ну и, конечно, газовое топливо дешевле. Сейчас 1 литр газа стоит 20–24 рубля, что более чем вдвое меньше цены бензина или дизеля. Соответственно, машина на газе экономит существенные средства своему владельцу, особенно если речь идет о передвижении на большие расстояния.

Проблемы лишнего веса

И все же, несмотря на очевидные преимущества, газовых автомобилей в России немного. По подсчетам аналитической компании Russian Automotive Market Research, общее официальное число газовых и битопливных машин составляет всего около 245 тыс. единиц (хотя электрических и гибридных и того меньше – 29,9 тыс.). Из них легковых моделей насчитывается порядка 127 тыс., LCV – 96 тыс., грузовиков – менее 9 тыс., автобусов – около 14 тыс. При этом газовые и битопливные автомобили занимают 0,2% в структуре продаж новых легковых автомобилей, в структуре грузовых – 1–2%, LCV – 8–10%, автобусов – 11–12%. Впрочем, эти цифры не учитывают машины, владельцы которых сами переоборудовали свое транспортное средство под газовое топливо (обычно подобные переделки официально не регистрируются и потому не учитываются статистикой). Некоторые участники рынка утверждают, что число машин на газе в России достигает 2 млн, что эквивалентно примерно 4% всего автопарка страны.

Но даже при таких оценках общая численность газофицированных автомобилей в РФ невелика. С чем это связано?

Прежде всего, стоимость оборудования обходится «в копеечку». Чтобы переоснастить легковую машину под газ, сделав ее битопливной (с возможностью использования также бензина или солярки), нужно потратить порядка 30–60 тыс. рублей. Есть автопроизводители, которые уже на заводе устанавливают газовое оборудование. В этом случае машина обойдется на 5–10% дороже своего стандартного аналога. Но главное, такое оборудование достаточно громоздко – оно занимает много места в багажнике, к тому же добавляя вес. Так что далеко не всякий владелец (особенно если у него компактная малолитражка) решится установить газовые баллоны.

Более оправданно «провести» газ на модель покрупнее – полноразмерный внедорожник, пикап или легкий коммерческий автомобиль, где газобалонное оборудование станет причинять меньше неудобств. Ну, и сам Бог велел ездить на газе тяжелому коммерческому транспорту – грузовикам, автобусам и прочей технике, у которой несколько десятков дополнительных килограммов будут незаметны.

Мне довелось тестировать заводской автомобиль на газе – Volkswagen Caddy Bifuel, где битопливная система не причиняет особых хлопот. Внешне он ничем не отличается своих собратьев с ДВС: баллон для сжиженного газа объемом 45 л установлен на месте запасного колеса, под днищем. Благодаря этому даже размер багажника не пострадал. Правда, приходится ездить без запаски: возможный прокол предлагается ликвидировать с помощью возимого с собой ремкомплекта, или же запасное колесо придется положить в багажник. При переходе с бензина на газ (для чего нужно просто нажать клавишу на приборной панели) динамика автомобиля практически не страдает, и по расходу топлива такая машина соизмерима с автомобилем на бензине, разве что в некоторых случаях в зависимости от стиля вождения расход газа может оказаться на 20–30% больше. То есть в целом экономия на топливе при переходе на более дешевый газ очевидна.

Но как только дело касается заправки, начинаются сложности. Помню, как я искал газовую АЗС в Москве. В удобном мне районе их вроде должно было быть две, но по одному из указанных адресов такой станции не оказалось – пришлось сделать крюк до следующей точки. В итоге я потратил гораздо больше времени, чем если бы заправлял обычную машину. Проблему подтверждает и статистика: по официальным данным, сейчас в России насчитывается всего… порядка 350 заправок с газовым топливом, что является просто мизерным показателем для такой страны.

А еще потенциальных пользователей беспокоит вопрос безопасности. Ведь если от утечки газа взрываются жилые дома, то машине с десятками литров этого взрывоопасного топлива еще проще взлететь на воздух… И тут на повестку дня встает вопрос контроля и сертификации газового оборудования. Пока надлежащего порядка нет: автомобиль на газе не обязательно даже регистрировать и регулярно проверять! Конечно, плохо, когда контроль за любым используемым на машине оборудованием излишне забюрократизирован, но все же хочется, чтобы устанавливающие ГБО компании хотя бы иногда проверялись регулятором.

Государство жмет на газ

Однако даже при всех перечисленных шероховатостях перевод автомобилей на газ, особенно в коммерческой сфере, оправдан. Специалисты подсчитали, что на газ стоит переходить при годовом пробеге не менее 30 тыс. км. А представители Всероссийского общества автомобилистов (ВОА) утверждают, что, по их оценкам, при расходовании средств на топливо более 5 тыс. рублей в месяц владельцам машин уже есть смысл рассматривать переход на газ.

Основываясь на экономическом эффекте, продажи авто на газе постепенно растут. По данным Аналитического центра при Правительстве РФ, потребление сжатого природного газа для автомобилей (КПГ) в ушедшем году превысило 800 млн м³, а в следующем может достигнуть 1 млрд м³ (см. график).

Серьезный импульс для развития газомоторного топлива рынку должна придать и новая государственная программа, разработанная Мин­энерго при участии Минпромторга и Минтранса. Она рассчитана на шесть лет и предполагает выделение из бюджета 174,7 млрд рублей на субсидии нефтегазовым компаниям, производителям автомобилей, региональным властям на закупку общественного транспорта и для других участников рынка. Согласно программе, нефтяным и газовым компаниям, которые будут строить новые газовые АЗС, предполагается компенсировать от 25 до 40% расходов на эти цели. Отдельной строкой идут затраты на «пропаганду расширения использования природного газа в качестве моторного топлива», а это 1 млрд рублей.

В результате реализации программы Минэнерго ожидает рост рынка сбыта газа на транспорте внутри страны в пять раз – до 3,8 млрд м³ к 2024 году. К этому сроку предусмотрено строительство 1,4 тыс. газовых заправок. А к 2030 году ведомство прогнозирует увеличение потребления газа на транспорте до 10,7 млрд м³ в год, при этом рост официального автопарка, который сможет использовать газ, достигнет 700 тыс. единиц.

В итоге уже в ближайшем будущем автомобили на газомоторном топливе в России могут реально приостановить нашествие электрокаров. Ведь последние стоят значительно дороже машин с двигателями внутреннего сгорания, да и батареи для них весят даже больше, чем оборудование для газа. Разве что научно-технический прогресс приведет к тому, что аккумуляторы для электромобилей вдруг резко подешевеют. Тогда использовать электротягу станет выгоднее, нежели модели с ДВС, в том числе на газе. И все грандиозные проекты по развитию газового автотранспорта в России попросту провалятся.