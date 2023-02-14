Парк электромобилей в России за прошлый год увеличился более чем вдвое. С 12 до 25 тысяч экземпляров. Абсолютные числа все еще смешные, относительные (темп прироста) – более чем серьезные. Да что там статистика, когда один из нас уже готов купить электромобиль. А другой его отговаривает

И.М.: В прошлом году, несмотря на его непредсказуемость, мне посчастливилось покататься на нескольких электромобилях. Начал я с теста суперкрутого Porsche Taycan Turbo S, потом был народный Nissan Leaf, затем новейшая Tesla Y, а закончил год за рулем совсем уж доступных (в перспективе, конечно) Lada e-Largus и Evolute i-Pro. И понял, что электромобиль становится не просто супердорогой игрушкой, но и вполне доступным средством передвижения. При этом дарит своему водителю потрясающие впечатления, новые ощущения. Чувствуешь себя почти космонавтом в салоне такого авто. А разгон! А тишина в салоне! А причастность к новым технологиям! В общем, исходя из того, что электромобили становятся все более доступными, я понемногу присматриваюсь к такой покупке, прицениваюсь. В планах – возможно, в этом уже году решусь на покупку. Жена посмеивается, но это до той поры, пока сама не сядет за руль электромобиля…

А.Ч.: Чтобы не отговаривать тебя впрямую (берегу нашу дружбу), просто задам несколько вопросов. Ты же не собираешься избавляться от своей «Арканы»? То есть электромобиль будет вашей второй машиной в семье? Это чтобы не отказываться от автомобильных путешествий, вы же любите на несколько дней сгонять в соседний город, а то и в несколько.

Далее, ты живешь в Москве на третьем этаже. Провод для зарядки твоей «Теслы» (или что ты выберешь) из окна не выкинешь. Значит, придется переехать за город. Готов перебраться на дачу? И главное, там достаточно мощные розетки?

И еще, ты готов ради чувства причастности к новым технологиям стать больше логистом, чем водителем, чтобы точно рассчитывать свой невеликий пробег между зарядками да еще и уметь их найти?

Наконец, самое важное: электромобиль сегодня – это серьезное вложение денег, минимум три миллиона рублей. Максимум даже представить себе боюсь, хотя недавно посидел в Mercedes-Benz EQS за 14 миллионов… Ты получил наследство?

И.М.: Увы, наследство мне никто не оставил. Только то, что заработано честным трудом… Но ты прав, от бензинового автомобиля отказываться не собираюсь, путешествовать по стране действительно очень люблю. И тут моя «Аркана» незаменима. А электромобиль сейчас и правда может быть только вторым в семье. Так думают не только у нас, но и в любой европейской семье среднего достатка (а также в китайской и т. д.). Автомобиль с ДВС – для дальних поездок, а «электричка» – для ежедневных в городе и пригородах. Что дешевле, да и городские власти предоставляют целый ряд привилегий. В Москве, к примеру, это не только освобождение от уплаты ежегодного транспортного налога, но и бесплатная парковка в любом месте. Огромный плюс, согласись! Приеду я утром к нашему офису на Пушкинской, где 380 рублей в час, и вечером спокойненько себе поеду домой, и пусть все коллеги завидуют!

Тем более что электромобили бывают разные. Я не претендую на «Теслу», нет у меня таких амбиций. Присматриваюсь к недорогому электромобилю отечественной сборки или относительно свежему подержанному, но тоже с нормальным левым рулем.

Главное же – переплатив при покупке, я потом буду экономить на каждой зарядке. И немало. Так что обойдусь без наследства.

А.Ч.: Несмотря на целый ряд способов сэкономить, электромобиль остается уделом довольно обеспеченных людей (с чем я тебя и поздравляю). Начнем с того, что 95% российских автовладельцев позволяют себе только одну машину на семью.

С парковкой – твоя правда, пока в Москве только «электричка» и дозволяет останавливаться там, где хочешь и на сколько хочешь.

Но с зарядкой – извини, сейчас я этот сладкий миф про халявное электричество развею. Все обычно начинают с рассказа о бесплатных столичных уличных зарядках и с очень дешевого домашнего электричества. Я же зайду с другой стороны. Если хочешь хоть сколько-нибудь комфорт­но ездить на электромобиле, придется пользоваться так называемыми быстрыми (то есть мощными) зарядными станциями. Дома такую не поставишь. А на улицах далеко не все бесплатные. Да и как долго при увеличении числа таких, как ты, бесплатные зарядки вообще сохранятся?

Никто не дарит бензин и так же не будут оплачивать за тебя электроэнергию. Ничего личного, просто бизнес: на коммерческой быстрой ЭЗС один киловатт-час стоит от 17 до 22 рублей. По моему опыту, среднее потребление у электромобилей (не на трассе, а в городе, где удается энергию хоть как-то рекуперировать) – 18–20 киловатт-часов на 100 км. Несложная арифметика дает нам сумму примерно 400 рублей на 100 км.

А теперь внимание. Твой «Рено» в среднем расходует 8,5 л бензина на сотню. При цене около 52 рублей получаем… 442 рубля. Ну и где многократная экономия?!

Понимаю, что есть возможность зарядиться от домашней розетки – где по одному рублю, а где и по шесть за каждый киловатт-час. Есть, повторюсь, пока еще бесплатные ЭЗС на улицах (правда, чаще всего мы говорим о медленных станциях – дома заряжаешься всю ночь, например).

Но это всё – пока. Грустная новость для любителей электромобилей состоит в том, что вас становится все больше. А нас, покупателей бензина, все меньше. Помимо прочего, это означает, что государства (во всем мире) будут недополучать все те сборы и акцизы, которые в цене литра бензина составляют две трети. Догадываетесь, откуда восполнят недостачу?

Да-да, дешевой электроэнергии скоро не будет. Более того, я уверен, что в течение ближайших лет возможность заряжаться дома и вовсе аннулируют. Добро пожаловать на ЭЗС: быстро, удобно и… с налогами.

Все еще думаешь сэкономить с «электричкой»?

И.М.: Спорить с тобой не буду; логика властей любой страны понятна: откуда-то надо получать налоги, а топливо – бездонный источник для законотворчества. Но я стану экономить, тем более что электромобиль это позволяет. Пока собираюсь заправляться по ночам преимущественно у себя в гараже на даче, благо ночной тариф для жителей нашей области – около 2 рублей за киловатт-час. Опыт эксплуатации тестовых машин (бюджетных!) показывает, что на одной зарядке я смогу без проблем ездить при моих пробегах дня три, так что городские ЭЗС мне пока нужны только на крайний случай.

Так или иначе я присматриваю электромобиль из числа подержанных, но без пробега по России (см. выше), пока таких предложений много. Возможно, подумаю над вариантом с новой машиной, но оте­чественной марки. Понимаю, что это по сути будет китайский электромобиль, собранный в РФ методом крупноузловой сборки. Ну и что? КНР сейчас один из мировых лидеров в этом направлении. А на такую машину я могу получить серьезную скидку при покупке в кредит – до 925 тыс. рублей, то есть треть цены мне компенсирует государство!

И в обслуживании электромобиль, как известно, дешевле – не надо регулярно менять масло, фильтры и т. д.

А.Ч.: Не все так просто. Много ли у нас сейчас СТО, готовых обслужить электромобиль? Прописать новую батарею, если уж ты присматриваешься и к подержанным машинам?

Понимаю, что все быстро меняется, но вот еще одна иллюстрация сложностей бурного роста. По всей стране около 25 компаний строят электрозарядки. Чтобы пользоваться каждой, нужно, как правило, свое оригинальное приложение! Так что освобождай место на смартфоне.

И.М.: Про электрозарядки в столице знаю. Их вроде бы много, но нет ни общего приложения, чтобы подключиться можно было к любой, ни даже общей схемы (где какая есть, какая работает)… К некоторым нельзя подключиться – рядом припарковались обычные автомобили. Но мне это пока не так важно, я уже сказал, что собираюсь подзаряжаться преимущественно на даче. Так, кстати, существуют все мои знакомые владельцы электричек.

А проблемами с ремонтом ты меня не испугаешь – в начале 90 х годов я достаточно поездил на сильно подержанных иномарках. Знаешь, замок зажигания от ЗиЛ-131 прекрасно вставал на «Фольксваген-Пассат»! К тому же сейчас совсем иные возможности и навыки у мастеров, и запчасти любые можно подобрать. В мегаполисах достаточно специалистов по ремонту электромобилей, и самые сложные проблемы решают. И вообще, как мне кажется, оценить масштабы проблемы можно лишь… погрузившись в нее полностью. Мы с тобой просто обязаны на своей шкуре опробовать все плюсы и минусы владения электромобилем в современном российском городе. Так что хватит меня разубеждать!

Мне еще жену предстоит уговорить…

А.Ч.: Дай ей прочитать эту статью. А мне дай… прокатиться!

