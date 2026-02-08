"В поисках стабилизации "

После набора скорости существенного прироста в 2024 и 2023 годах статистика продаж на российском авторынке опять покатилась вниз. Сможет ли спрос на автомобили в России в наступившем году хотя бы вырулить на ровную дорогу?

1,326 млн проданных новых легковых автомобилей, что на 15,6% меньше, чем в 2024 году, — с этим результатом российский авторынок подъехал к финишной черте ушедшего года, подсчитало аналитическое агентство «Автостат». Такие показатели контрастируют с динамикой последних двух лет, когда, напомним, в 2024 году рынок год к году вырос на 49%, а в 2023 м подскочил аж на 70% (см. график 1).

Аналитики признаются, что итоги ушедшего года разочаровали их: ранее, например, «Автостат» прогнозировал более оптимистичный результат в 1,43 млн реализованных машин. Увы, значимых факторов, тяжелыми гирями тянущих вниз потребительский спрос на российском автомобильном рынке, в ушедшем году было немало. С одной стороны, высокая ключевая ставка ЦБ взвинтила процентные ставки по автокредитам и снизила деловую активность. С другой — привлекательные условия по банковским депозитам отвлекали потребителей от того, чтобы совершать такие значимые покупки, как приобретение личного транспортного средства. Еще на рынке витали слухи о возможном возвращении в страну ушедших брендов из недружественных стран, что оттолкнуло от посещения салонов часть потенциальных клиентов.

Впрочем, спрос подхлестнуло объявленное осенью очередное повышение утилизационного сбора, в результате чего самым урожайным месяцем прошлого года стал октябрь с результатом 165,7 тыс. единиц. После этого рынок вновь стал остывать до уровня 127 тыс. и 136 тыс. в ноябре и декабре, что все равно стало существенно лучшим показателем, чем в январе и феврале, когда спрос фиксировался на уровне 89 тыс. и 78 тыс. соответственно (см. график 2).

Внутренние перестановки

Вместе с количественным изменением российский авторынок в ушедшем году отличился внутренними перестановками. Россия всегда была страной контрастов, вот и на авторынке РФ ключевые игроки разделились на тех, кто упал заметно существеннее рынка, и тех, кто, наоборот, сильно прибавил в продажах.

Так, традиционный лидер АВТОВАЗ снизил результаты на ощутимые 24,4%, идущий на втором месте Haval показал скромное снижение на 9%, а расположившиеся на третьем и четвертом местах Ghery и Geely рухнули каждый на более 36%. Также больно, на минус 37%, упал спрос на автомобили Changan. Зато скакнула реализация таких брендов, как Solaris (+132%) и Belgee (+96,5%). Отдельно стоит отметить и рост в 40% у Toyota, автомобили которой в РФ поступают по схемам параллельного импорта. Ну и самым существенным рывком года можно назвать взлет марки Tenet, автомобили которой начали массово выпускаться под Калугой осенью прошлого года, но всего за несколько месяцев этот бренд сумел продемонстрировать результат в 33,4 тыс. авто, выйдя в общем рейтинге года на девятое место (см. таблицу 1).

В модельном же зачете четвертый год подряд лидерство принадлежит автомобилям семейства LADA Granta, которые в 2025 м разошлись тиражом 146?990 экземпляров. Второе место занимает LADA Vesta (79?796 шт.), а лучшей иномаркой в РФ остался кроссовер Haval Jolion с результатом 65?757 единиц. В первую десятку вошли еще три отечественные, три китайские и одна белорусская модель. При этом в плюсе тут находятся только кроссовер Belgee X50 (+25%) и пассажирский универсал LADA Largus (+96,6%). Остальные восемь моделей показывают снижение, а самое сильное оно у Vesta (–35,2%, см. таблицу 2).

Дорога нового года

Что касается прогнозов на текущий год, то пока аналитики смотрят на ближайшие перспективы не слишком оптимистично. Но, с другой стороны, в их оценках нет и излишнего пессимизма. «Наступивший год будет непростым. Продолжающееся повышение утильсбора, увеличение НДС, высокая ключевая ставка, ужесточение выдачи кредитов, неопределенность в геополитике — все это будет сдерживать продажи», — отмечает в своем выступлении на традиционной онлайн-конференции Сергей Удалов, исполнительный директор «Автостата».

По его мнению, традиционно в начале текущего года продажи будут слабые, но к середине года спрос на авторынке может стабилизироваться. «Автостат» дает базовый прогноз на 2026 год в размере 1,33 млн автомобилей, то есть столько же, сколько в 2025 м. Но при неблагоприятном сценарии рынок может упасть на минус 10% до отметки в 1,2 млн, а в лучшем случае — он вырастет на 10% до 1,46 млн единиц.

Автодилеры, в свою очередь, надеются на то, что спрос в новом году будет стимулировать потенциальное снижение ставки ЦБ, а также увеличение предложения на рынке более дешевых автомобилей.

Одновременно высока вероятность того, что в России начнут расти объемы предложения машин локального производства. Как мы видим, регулятор настроен решительно поддерживать отечественный автопром, и, кстати, по итогам ушедшего года порядка 52% продающихся новых авто в РФ уже собраны на территории страны. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял 41%. Власти ставят амбициозную задачу вый­ти на уровень 80% авторынка из машин местной сборки, как это было до объявления санкций. Но ключевая трудность здесь, конечно, не просто в номинальном переносе производственных мощностей в Россию, а в необходимости углубления локализации, чему мешает нехватка номенклатуры выпуска автокомпонентов внутри страны.

Ну а самым ярким глобальным трендом мировой автоиндустрии ушедшего года можно назвать рывок личных транспортных средств в небо. Как мы сообщали ранее, Илон Маск в конце 2025 года заявил, что китайцы сделали народный аэромобиль по цене 5000 долларов. Если это действительно так, то мы не заметим, как в небе в одночасье появится большое количество аэромобилей, и это вполне может произойти уже в наступившем 2026 году.

