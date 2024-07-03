Интересные данные представило аналитическое агентство «Автостат», согласно которым за последние два с половиной года число марок и моделей на российском авторынке увеличилось вдвое. Хотя общие объемы продаж новых машин в стране за этот период упали в полтора раза

Что лучше — мелко нарезанный винегрет или блюдо с большими кусками на тарелке? Гурманы могут обсуждать этот вопрос бесконечно, но дискуссия примерно в таком же ключе развивается в отношении российского авторынка. Оказывается, число моделей и марок на нем за последнее время выросло кратно!

Недавно «Автостат» представил аналитику, согласно которой за четыре месяца текущего года в России было поставлено на учет 718 моделей новых легковых машин (имеются в виду абсолютно все авто, ввезенные в страну как официальными импортерами, так и по другим схемам). И этот показатель аж в 2,1 раза выше, чем в конце 2021 года, когда на учет было поставлено 338 моделей авто. Все эти модели в общей сложности принадлежат 120 автомобильным маркам. Что также существенно больше, чем наблюдалось в 2021 году, когда на рынке присутствовало 60 марок. То есть опять же двукратный рост.

Такой взлет сильно контрастирует со штучной статистикой объемов продаж, по которой за два года рынок сжался в полтора раза. Как известно, по итогам 2021 года в России было продано более полутора миллиона новых машин, а в прошлом году рынок едва смог выехать за миллионную отметку. Ну а в лучшие времена, как мы помним, российский авторынок и вовсе почти коснулся трехмиллионной черты, когда в 2012 году объем продаж составил 2,93 млн единиц. Но даже в такие «тучные времена» на отечественном рынке не было такого разнообразия с точки зрения моделей и марок.

Хорошо это или плохо? С одной стороны, наличие столь широкого разнообразия в автосалонах можно приветствовать. Всегда радует, когда у потребителя больше возможностей выбора: не понравилась одна машина, пойду посмотрю другую. Но, с другой стороны, граничащий с хаосом бурный рост ассортимента способен дезориентировать покупателя, у которого «закипает мозг» от мук дилеммы подбора личного транспортного средства. Зрелый, сформировавшийся рынок обычно представляет собой ограниченный круг лидеров, которые смогли оттеснить конкурентов высокими потребительскими качествами своей продукции и за которыми тянется костяк массового покупателя.

Стоит признать, что российский авторынок в новой экономической реальности пока не преодолел начальную стадию формирования, где только разворачиваются главные конкурентные войны. Понятно, что из-за санкционного занавеса главными ньюсмейкерами сейчас являются китайцы. «Автостат» подсчитал, что в нынешнем году на российском авторынке присутствует 54 автомобильных бренда из КНР, и это в 4,5 раза больше, чем было два с половиной года назад, когда в конце 2021 го их насчитывалось только 12. А число моделей китайских авто и вовсе скакнуло в 6,7 раза — с 38 в 2021 году до 255 в 2024 м.

Еще, по подсчетам «Автостата», в конце 2023 года пять лидирующих брендов из КНР — Chery, Haval, Geely, Changan, EXEED занимали в сумме 45% всех продаж российского авторынка. Но в текущем году их доля сократилась до 38%. А все потому, что в турнир по сражению за российские продажи заявляются все новые участники из КНР, где на внутреннем китайском рынке насчитывается порядка сотни заметных автомобильных брендов. Громко в России еще не заявили о себе, например, такие автогиганты из Поднебесной, как SAIC или BYD. То есть острая борьба на российском авторынке еще впереди, потребителю остается занять места в зрительном зале и потом голосовать рублем за самых успешных игроков.

Не могу не отметить, что в подобных условиях активного роста рыночного ассортимента особенно повышается роль экспертных оценок и мнений авторитетных специалистов, которые мы стараемся представлять на страницах нашего журнала. Они, безусловно, помогут пытливому читателю разобраться в растущем изобилии предложения, сделать правильный выбор. Так что не переключайтесь, следите за нашими публикациями! И, пожалуй, больше — это действительно хорошо. Но больше должно быть еще и лучше.

