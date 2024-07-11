Если вам знакома песня, слова из которой вынесены в заголовок, значит, в данный момент вам не хорошо, а очень даже плохо. Потому что лет вам уже много

А если вы помните этот текст, когда он был еще не песней, а стихотворением, написанным Юнной Мориц в 1975 году, то на вас можно вообще поставить крест. Пока, к счастью, не могильный, но крест консьюмеристский. Из всех маркетинговых кампаний по продвижению тех или иных товаров и услуг вам адресованы разве что те, что касаются кардиопрепаратов или какого-нибудь пенсионного накопительного фонда им. Л. Алисы и К. Базилио… Во всяком случае, все автомобили, которые сегодня выпускаются, адресованы совершенно точно не вам.

Весной я посещал презентацию очередной китайской автомобильной марки. На сцену поочередно приглашали «живых владельцев» этих машин. Понятно было, что фигуры эти подставные, но характерно, какие именно роли им выбрали. Первым был студент. Тачку почти за три миллиона он купил, судя по всему, на стипендию, а также на средства, сэкономленные из денег, которые родители давали ему на обеды. Дальше к микрофону вышел молодой человек чуть постарше, но у него и автомобиль был подороже — приобрел он его без всяких кредитов, потому что является «успешным владельцем сети кофеен в Подмосковье». И это тренд. Посмотрите, кого выбирают сегодня в бренд-амбассадоры. Малолетних блогеров. Чемпионок по фигурному катанию, которые все свои победы одержали еще до того, как законодательство позволило им сесть за руль. А если судить по промофотографиям и видеороликам, с которыми на рынок выходит очередная модель, то можно подумать, что в багажник ее грузят обычно если не скейтборд, то сноуборд, что главный функционал автомобиля — его мультимедиа, а сама машина нужна прежде всего для того, чтобы сделать с ней красивые селфи для соцсетей. И началось все это, конечно же, не сегодня. За все время занятий автожурналистикой я еще не встречал автомобиля, который был бы адресован не юным, а участникам муниципальной программы «Московское долголетие». Даже такая заскорузлая марка как Rolls-Royce сейчас старается понравиться прежде всего стартаперам из Кремниевой долины и молодым предпринимателям из Китая.

С одной стороны, понятно, что это такая маркетинговая замануха. И автомобили адресованы не только «молодым и энергичным», но и тем, кто хочет таковым себя считать. Положим, у тебя уже седина, простатит и внук-дошкольник. Но ты купил, например, Omoda C5, и все стало несколько иначе — ты «состоявшийся», «50+, но выгляжу гораздо моложе». С другой стороны, такой порядок вещей по меньшей мере унизителен для людей «прикольного возраста», как оговорился один из героев фильма «День выборов 2».

Несколько десятилетий назад за границей был придуман такой термин — «эйджизм». Ну это когда ущемляются права той или иной категории граждан по признаку возраста. Если взглянуть на маркетинг всех без исключения автомобильных компаний мира, это и есть тот самый эйджизм.

Однако есть и другая сторона медали. Такая недальновидная политика оставила свободной огромную покупательскую нишу. В свое время ряд электронных компаний выпускали так называемые бабушкафоны — телефоны с кнопками и полным отсутствием функций, которыми старшее поколение и так не пользуется. Но почему до сих пор нет такого автомобиля? Чтоб приборы были не нарисованные, а аналоговые. Чтобы у кузова была нормальная задняя стойка, а не «парящая крыша». Чтобы скидки на ТО и тому подобные ништяки давали не за посты, прославляющие автомобиль, а за безаварийное вождение. И чтобы купить такую машину могли лишь те, у кого водительский стаж от 30 лет. Вы мне на это скажете, что частично этим требованиям отвечает продукция, которую выпускают в Тольятти. Может быть. Только там вам в этом тоже никогда не признаются.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора