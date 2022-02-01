Автомобильный портал Motorpage
Эта двухфазная розетка...

Нужно ли объявлять войну электрокарам? Или, наоборот, правильнее поддержать тренд, нацеленный на рост качества жизни уже нынешнего поколения?

Сейчас в общественном сознании складывается неоднозначное отношение к электромобилям. С одной стороны, практически все автопроизводители уже предлагают или вот-вот начнут выпускать модели на электрическом ходу. С другой – многие эксперты скептически относятся к перспективам действительно повсеместного использования таких машин. Причем и первые, и вторые приводят убедительные доводы в пользу своих взглядов. Но в этом споре, как мне видится, недостает взвешенной оценки каждой из позиций, а именно такой подход нередко позволяет найти истину.

Начну с аргументов за. Кроме экологического плюса сторонники электрокаров приводят резоны, способные зацепить истинных автомобилистов. Так, они говорят о том, что электрокары очень быстры, – их динамика выше, чем у бензиновых собратьев. А также более комфортны – тут и отсутствие акустических шумов, обычно исходящих от моторов, и более просторные салоны транспортных средств, избавленных от трансмиссионного тоннеля, и даже наличие второго багажника вместо ДВС.

Другой существенный момент – финансовый. Помимо того что электричество дешевле топлива с обычных АЗС, автовладельцы смогут экономить на ТО, которое необходимо главным образом для сервиса таких узлов, как двигатель внутреннего сгорания и трансмиссия. Их в «электричках» просто нет – конструкция этих машин проще, а потому не требует частого обслуживания и ремонта.

Доводы против в основном сводятся к трем вещам. Во-первых, электрокары дороги – цены на них заметно превосходят стоимость машин с обычными моторами. Во-вторых, в эксплуатации они неудобны: чтобы зарядить их, нужно не просто потратить много времени на процесс «заправки», но и поискать саму зарядную станцию. В-третьих, в широком смысле электромобили тоже не совсем «зеленые». Да, они имеют нулевой выхлоп, однако производство электроэнергии нередко остается «грязным»: для этого могут использовать уголь и мазут, а ветряки и солнечные батареи не слишком долговечны, в то время как их отработавшие неразлагаемые компоненты могут еще сотни лет наносить вред природе.

Конечно же, претензии к электромобилям справедливы. Но… Действительно ли указанные проблемы неразрешимы? И неужели боссы мировых автоконцернов этого не понимают?

Уверен, все не так плохо, а в штаб квартирах автомобильных марок сидят отнюдь не наивные идеалисты, которые не умеют считать деньги. Наоборот, там тщательно проанализировали целый комплекс факторов – от умонастроений граждан в разных уголках планеты (желающих сохранить Землю для потомков) до существующих запасов углеводородов, добыча которых становится все более сложной и затратной, не говоря уже об их возможной исчерпаемости. И именно поэтому компании заранее взялись за разработку альтернативных технологий, чтобы потом не оказаться у разбитого корыта со ставшими невостребованными ДВС.

Да, пока электрокары дороги, что обусловлено прежде всего высокой себестоимостью батарей – главного элемента таких транспортных средств. Но вот в Китае уже придумали заменить в аккумуляторах недешевый литий более доступным натрием, и есть предположение, что натрий-ионные батареи получатся на 30–50% дешевле нынешних.

И в остальном прогресс в этой сфере стремителен. Еще лет семь-восемь назад гибридные модели могли на электричестве преодолевать лишь несколько десятков километров, а сейчас запас хода у некоторых электрокаров достигает 500 км, что иногда больше, чем можно проехать на полном баке бензина. Попутно решается и другой вопрос – «просадки» батарей на холоде. Поначалу они почти не держали заряд на морозе, но теперь если его уровень и падает, то не критично. Кстати, те же натрий-ионные аккумуляторы еще и более морозостойки в сравнении с литий-ионными.

Следующий пункт противников электрокаров – хилая зарядная инфраструктура, а также слишком долгий цикл подзарядки. На первую часть вопроса ответ дало правительство России, принявшее Концепцию развития производства и использования электрического автотранспорта до 2030 года. Согласно ей в стране создается сеть из более чем 70 тыс. зарядных станций, которые построят повсеместно. Что же касается времени зарядки, то наряду с усовершенствованием батарей идет поиск и других способов преодоления проблемы. К примеру, предлагается осуществлять быструю замену аккумуляторов на специальных станциях: в течение трех – пяти минут разряженные батареи будут извлекаться из машины, а взамен можно вставлять полные.

Наконец, вопросы экологии. Есть очень перспективные идеи и на этом фронте. Так, ученые Уральского федерального университета вместе с коллегами из РАН и Харбинского инженерного университета ведут исследования в области переработки ядерного топлива. Не углубляясь в тонкости научного процесса, поясню, что речь о технологии, которая позволит очищать ядерное топливо и снова запускать его в работу. То есть не будет никаких ядерных могильников, зато появится чистая возобновляемая энергетика, как раз необходимая для продвижения в народ электрокаров. Которые, в свою очередь, станут триггером развития других инновационных направлений. И чем, скажите, это плохо?

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора
 

Вам понравилась эта статья?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Рекомендуем также почитать:

Олег Виноградов, главный редактор портала MotorPage.ru
01 февраля 2022

"Эта двухфазная розетка..."
Александр Андреев, автор программы «Народный тест-драйв» на радио «Вести FM»
30 января 2022

"Когда закончится нефть"
Алексей Грамматчиков, редактор журнала «Эксперт»
01 января 2022

"Чип бьет по автопрому"
Андрей Ладыгин, обозреватель портала MotorPage.ru
26 декабря 2021

"Куда ведет «зеленый переход»"
Денис Смольянов, шеф-редактор портала Quto.ru
05 декабря 2021

"Правый или левый?"

Интересные новости по теме

Стало известно, когда электромобили захватят рынок Европы

Стало известно, когда электромобили захватят рынок Европы

С каждым годом электрокаров в мире становится все больше и больше. Эксперты постоянно говорят, что еще несколько лет и эти машины полностью вытеснят обычный транспорт с ДВС. Правда, их прогнозы не сбываются 13 января 2022 0
Электромобили перестают быть выгодными

Электромобили перестают быть выгодными

Продажи электромобилей в нашей стране нельзя назвать выдающимися – они скромны, не в последнюю очередь из-за того в нашей стране представлено не так много электрических моделей 16 декабря 2021 0
Британские ученые смогли решить проблему добычи лития

Британские ученые смогли решить проблему добычи лития

Производство электромобилей через двадцать лет может столкнуться с одной проблемой – иссякнут мировые запасы лития – важного материала в конструировании аккумуляторов 10 декабря 2021 0
Новость про Toyota - Акио Тойода

В Toyota не поддерживают быстрый переход на электромобили

Президент марки считает, что такие резкие метаморфозы с автомобильной промышленностью нанесут серьезный удар и по ней, и по людям, которые там работают 21 сентября 2021 0
АвтоВАЗ будет выпускать гибриды и электромобили

АвтоВАЗ будет выпускать гибриды и электромобили

Невероятно, но факт, как говорится. Тольяттинский автомобильный гигант действительно пойдет на такой шаг. Более того, новая сфера производства будет освоена сравнительно в ближайшее время 07 июля 2021 0
Правительство назвало компании, которые будут развивать электротранспорт.

Правительство назвало компании, которые будут развивать электротранспорт.

"Зеленые" автомобили - эта часть автотранспортной промышленности, которая находится в зачаточном состоянии. Во всяком случае, это касается нашей с вами страны. Но на плечи каких компаний ляжет груз развития данной отрасли. Ответ есть! 23 июня 2021 0
Экологи предлагают запретить рекламу внедорожников

Экологи предлагают запретить рекламу внедорожников

Французское отделение всемирного фонда дикой природы выступает с резкой критикой внедорожников – такие машины нельзя продавать и рекламировать. 30 марта 2021 0
Новость про BMW - Представлен BWM i4

Представлен BWM i4

Немецкий концерн раскрыл свой первый электрический лифтбэк. Продажи автомобиля запустятся уже совсем скоро. 17 марта 2021 0

Комментарии

Обзоров машин на сайте:

5 0 1 5