Нужно ли объявлять войну электрокарам? Или, наоборот, правильнее поддержать тренд, нацеленный на рост качества жизни уже нынешнего поколения?

Сейчас в общественном сознании складывается неоднозначное отношение к электромобилям. С одной стороны, практически все автопроизводители уже предлагают или вот-вот начнут выпускать модели на электрическом ходу. С другой – многие эксперты скептически относятся к перспективам действительно повсеместного использования таких машин. Причем и первые, и вторые приводят убедительные доводы в пользу своих взглядов. Но в этом споре, как мне видится, недостает взвешенной оценки каждой из позиций, а именно такой подход нередко позволяет найти истину.

Начну с аргументов за. Кроме экологического плюса сторонники электрокаров приводят резоны, способные зацепить истинных автомобилистов. Так, они говорят о том, что электрокары очень быстры, – их динамика выше, чем у бензиновых собратьев. А также более комфортны – тут и отсутствие акустических шумов, обычно исходящих от моторов, и более просторные салоны транспортных средств, избавленных от трансмиссионного тоннеля, и даже наличие второго багажника вместо ДВС.

Другой существенный момент – финансовый. Помимо того что электричество дешевле топлива с обычных АЗС, автовладельцы смогут экономить на ТО, которое необходимо главным образом для сервиса таких узлов, как двигатель внутреннего сгорания и трансмиссия. Их в «электричках» просто нет – конструкция этих машин проще, а потому не требует частого обслуживания и ремонта.

Доводы против в основном сводятся к трем вещам. Во-первых, электрокары дороги – цены на них заметно превосходят стоимость машин с обычными моторами. Во-вторых, в эксплуатации они неудобны: чтобы зарядить их, нужно не просто потратить много времени на процесс «заправки», но и поискать саму зарядную станцию. В-третьих, в широком смысле электромобили тоже не совсем «зеленые». Да, они имеют нулевой выхлоп, однако производство электроэнергии нередко остается «грязным»: для этого могут использовать уголь и мазут, а ветряки и солнечные батареи не слишком долговечны, в то время как их отработавшие неразлагаемые компоненты могут еще сотни лет наносить вред природе.

Конечно же, претензии к электромобилям справедливы. Но… Действительно ли указанные проблемы неразрешимы? И неужели боссы мировых автоконцернов этого не понимают?

Уверен, все не так плохо, а в штаб квартирах автомобильных марок сидят отнюдь не наивные идеалисты, которые не умеют считать деньги. Наоборот, там тщательно проанализировали целый комплекс факторов – от умонастроений граждан в разных уголках планеты (желающих сохранить Землю для потомков) до существующих запасов углеводородов, добыча которых становится все более сложной и затратной, не говоря уже об их возможной исчерпаемости. И именно поэтому компании заранее взялись за разработку альтернативных технологий, чтобы потом не оказаться у разбитого корыта со ставшими невостребованными ДВС.

Да, пока электрокары дороги, что обусловлено прежде всего высокой себестоимостью батарей – главного элемента таких транспортных средств. Но вот в Китае уже придумали заменить в аккумуляторах недешевый литий более доступным натрием, и есть предположение, что натрий-ионные батареи получатся на 30–50% дешевле нынешних.

И в остальном прогресс в этой сфере стремителен. Еще лет семь-восемь назад гибридные модели могли на электричестве преодолевать лишь несколько десятков километров, а сейчас запас хода у некоторых электрокаров достигает 500 км, что иногда больше, чем можно проехать на полном баке бензина. Попутно решается и другой вопрос – «просадки» батарей на холоде. Поначалу они почти не держали заряд на морозе, но теперь если его уровень и падает, то не критично. Кстати, те же натрий-ионные аккумуляторы еще и более морозостойки в сравнении с литий-ионными.

Следующий пункт противников электрокаров – хилая зарядная инфраструктура, а также слишком долгий цикл подзарядки. На первую часть вопроса ответ дало правительство России, принявшее Концепцию развития производства и использования электрического автотранспорта до 2030 года. Согласно ей в стране создается сеть из более чем 70 тыс. зарядных станций, которые построят повсеместно. Что же касается времени зарядки, то наряду с усовершенствованием батарей идет поиск и других способов преодоления проблемы. К примеру, предлагается осуществлять быструю замену аккумуляторов на специальных станциях: в течение трех – пяти минут разряженные батареи будут извлекаться из машины, а взамен можно вставлять полные.

Наконец, вопросы экологии. Есть очень перспективные идеи и на этом фронте. Так, ученые Уральского федерального университета вместе с коллегами из РАН и Харбинского инженерного университета ведут исследования в области переработки ядерного топлива. Не углубляясь в тонкости научного процесса, поясню, что речь о технологии, которая позволит очищать ядерное топливо и снова запускать его в работу. То есть не будет никаких ядерных могильников, зато появится чистая возобновляемая энергетика, как раз необходимая для продвижения в народ электрокаров. Которые, в свою очередь, станут триггером развития других инновационных направлений. И чем, скажите, это плохо?

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора

