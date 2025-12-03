Германия сделает электромобили дешевле

Власти Германии согласовали масштабную программу по повышению спроса на электрокары. На эти цели государство направит 3 млрд евро из Фонда климата и трансформации

Новая программа предусматривает помощь при покупке и лизинге электромобилей и подключаемых гибридов. Максимальный размер помощи составит 5000 евро, причем размер субсидии будет зависеть от доходов граждан. Такое решение должно открыть доступ к электромобилям тем, кто ранее не мог позволить себе «зеленый»транспорт.

Вероятно, ключевая цель данного решения все же является попытка вытеснить китайские электромобили из бюджетного сегмента. По оценкам правительства, новая схема способна простимулировать покупку до 600 000 европейских электрокаров.