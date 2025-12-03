Автомобильный портал Motorpage
3 дек 2025

Германия сделает электромобили дешевле

Германия сделает электромобили дешевле
Автор фото: ru.freepik.com

Власти Германии согласовали масштабную программу по повышению спроса на электрокары. На эти цели государство направит 3 млрд евро из Фонда климата и трансформации

Новая программа предусматривает помощь при покупке и лизинге электромобилей и подключаемых гибридов. Максимальный размер помощи составит 5000 евро, причем размер субсидии будет зависеть от доходов граждан. Такое решение должно открыть доступ к электромобилям тем, кто ранее не мог позволить себе «зеленый»транспорт.

Вероятно, ключевая цель данного решения все же является попытка вытеснить китайские электромобили из бюджетного сегмента. По оценкам правительства, новая схема способна простимулировать покупку до 600 000 европейских электрокаров.

При написании новости использовалась информация:
thedriven

Комментарии к новости

Последние новости

...

Автомобили Porsche в России столкнулись с массовой блокировкой из-за сбоя в системе безопасности

02 декабря 2025
Hyundai Ioniq 5 [US] (2022)

Ранее неизвестная уязвимость электрокара Ioniq 5 обошлась владельцу в 12 тысяч долларов

02 декабря 2025
Nissan N6

Nissan вывел на рынок недорогой гибридный седан N6

02 декабря 2025

Toyota готовит флагманский суперкар GR GT

02 декабря 2025

Эксперты предупреждают о мошенниках на рынке подержанных автомобилей

02 декабря 2025

В Минтрансе обсуждают возможность сделать дороги без ограничений скорости

01 декабря 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

AITO Seres M7 - aito seres m7 (2023) Тест драйв
03 декабря 2025

AITO Seres M7
"Гибридная роскошь"
Solaris HC - solaris hc (2022) верность традициям
Тест драйв
28 ноября 2025

Solaris HC
"Верность традициям"
Evolute i-Space - evolute i-space (2024) suv с большим запасом хода и передним приводом
Тест драйв
25 ноября 2025

Evolute i-Space
"SUV с большим запасом хода и передним приводом"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 6 2 2