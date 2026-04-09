Количество быстрых зарядок в России превысило число медленных

По итогам первого квартала 2026 года, общее число зарядных станций в стране достигло 9889 единиц, увеличившись с начала года на 3%

Впервые количество быстрых зарядных станций с постоянным током превысило число медленных. Сейчас в России насчитывается 5004 быстрых ЭЗС (51% от общего числа) против 4885 медленных (49%).

Особенно заметен рост сегмента сверхбыстрых зарядок мощностью более 150 кВт. Их количество увеличилось на 15% и достигло 152 единиц. Такие станции позволяют зарядить батарею электромобиля до 80% примерно за полчаса.

Наиболее активно инфраструктура развивается в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Новосибирской области и Санкт-Петербурге. В этих регионах за первые месяцы 2026 года было установлено от 23 до 51 новых станций.

Серьезные изменения происходят и в стандартах зарядки. Доля китайского разъема GB/T практически сравнялась с европейским CCS Combo 2 и составляет 33,16% против 33,28%. Это связано с тем, что более 80% новых электромобилей на российском рынке имеют китайское происхождение.

При этом аналитики отмечают, что рост развития инфраструктуры идет сдержанными темпами, что связано со слабыми продажами электрокаров. Причины этому – высокие цены из-за подорожавших ставок утилизационного сбора.

