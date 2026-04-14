Электромобили займут 90% рынка Китая к 2040 году

По прогнозу одного из ведущих экспертов страны Оуян Мингао, уже к 2040 году электромобили займут абсолютное доминирующее положение на китайском рынке

Предполагается, что доля электрокаров и гибридов превысит 70% уже к 2030 году, при этом их соотношение составит 7 к 3 соответственно. К 2035 году показатель вырастет выше 80% с пропорцией 8 к 2, а к 2040 году электромобили фактически вытеснят гибриды, достигнув соотношения 9 к 1.

Примечательно, что эксперт считает автомобили с силовыми установками, работающими на альтернативных топливных элементах, менее перспективными. В частности, он утверждает, что электротяга в 2 раза эффективнее, чем у водородных автомобилей, и в 4 раза превышает показатели двигателей на синтетическом топливе.

По его оценкам, к 2030 году количество электромобилей в Китае может достигнуть 100–150 миллионов единиц, к 2035 году увеличиться до 200–300 миллионов, а к 2040 году составить 300–380 миллионов.

Ключевую роль в росте популярности электромобилей сыграют батареи с высокой плотностью энергии. При этом технология к концу этого десятилетия должна стать заметно дешевле, что позволит массово оснащать автомобили такими аккумуляторами.