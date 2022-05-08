Опыт других стран, а также сгоревшие в Москве электробусы демонстрируют, что с ростом числа «электричек» на дорогах будут возникать новые проблемы. Ведь мало кто из спасателей знает, как правильно тушить электрокар и доставать из салона пострадавших

Конструкции электромобилей становятся сложнее, растет и мощность силовых установок. Если у таких моделей, как Mitsubishi iMIEV или Nissan Leaf, электромотор был только один, то нынче конструкции заметно изменились. У Porsche Taycan электродвигателей уже два, а седану BMW i7 обещают таковых даже три. И это не предел!

Сегодня мощности иных общедоступных электромобилей могут позавидовать и гоночные болиды. Скажем, в распоряжении водителя того же Taycan целых 625 л.с. Да что там Porsche! Удивляют модели даже «народных» брендов. Например, отдача силовой установки Kia EV6 – 325 сил. С таким «табуном» справится не каждый водитель, и это увеличивает риск тяжелых ДТП. А ведь электротранспорт становится доступнее. Он уже есть в каршеринге, а Hyundai Ioniq 5, который привезут к нам в нынешнем году, хотят предлагать и по подписке. Значит, увеличивается риск того, что поклонники электрокаров, не имеющие нужных водительских навыков, будут попадать в аварии. Такие ДТП рискуют стать серьезной проблемой для российских спасателей.

В Европе давно озаботились этой проблемой, но до сих пор абсолютно верных решений нет, так как встает целый ряд вопросов. Так, не всегда можно точно понять, что в аварию попал именно электромобиль, ведь многие подобные машины построены на базе обычных легковушек.

Еще одна головоломка для спасателей в том, чтобы определить, обесточена машина или все еще находится под напряжением. А это надо знать точно, поскольку при попытке разрезать кузов появляется риск поражения током. Да и матчасть электрокара неплохо знать хотя бы в теории, ведь те же двери просто так срезать не получится – в стойках могут быть установлены подушки безопасности, которые не сработали при ударе.

Трудностей добавляет сам пожар. Например, разработчики Tesla говорят, что для тушения электрокара может потребоваться около 11 тыс. литров воды! Не каждая пожарная машина несет на борту такой запас. То есть, чтобы сбить пламя с пылающей инновации, потребуется несколько цистерн. Сомневаюсь, что на подобный вызов приедет вся пожарная часть, даже если авария случилась в мегаполисе. Что уж говорить о малых городах, где старенький ЗИЛ один на весь город. А если происшествие произошло на трассе, то электрокару просто суждено сгореть в одиночестве.

Отдельная тема – здоровье пожарных. У всей команды должны быть дыхательные аппараты, чтобы люди не надышались токсичными парами от горящих аккумуляторов. Батареи ведь токсичны и при возгорании выделяют целую таблицу Менделеева, в том числе оксиды лития, никеля, углерода, а также серную кислоту. Но даже когда пожар побежден, тлеющие останки электрокара не означают счастливого конца истории – их хорошо бы отвезти в безопасное место и проконтролировать, чтобы аккумуляторы не вспыхнули вновь.

Поэтому, как пишут во многих зарубежных СМИ, главным правилом для европейских пожарных при возгорании электрокаров стало требование... держаться от них подальше. То есть чем быстрее машина сгорит, тем лучше. Нашим огнеборцам можно смело брать пример с Европы. Хотя и это не решение проблемы, ведь в полыхающем салоне порой находятся люди.

Видимо, осознав проблему, которая с распространением электромобилей грозит стать серьезной, власти начали искать ее решение. В прошлом году в нашей стране стартовала разработка стандарта по так называемым картам спасения для всех автомобилей, в том числе на альтернативных источниках энергии. Ее курирует Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС России. Уже подготовлена первая редакция нового ГОСТа. Предположу, что скоро во всех автомобилях появится QR-код наподобие того, что уже есть на моделях Mercedes-Benz, – так называемая Rescue Card служит шпаргалкой для спасателя: по ней бригада может идентифицировать машину и получить схему ее устройства.

Тем не менее меня терзают сом­нения по поводу того, что документ угонится за техническим прогрессом. Нужно, чтобы сами автопроизводители, которые официально продают электромобили у нас в стране, создали независимое объединение. Оно возьмет на себя задачи обучения пожарных и спасателей. Действовать можно точечно, ведь представительства прекрасно знают, сколько электромобилей и в каких городах они продали. Вот на эти города и надо делать упор: проводить тренинги со спасательными службами мегаполисов, рассказывать про особенности конструкции электрокаров. Только так можно сделать наши дороги безопаснее.

Конечно, и обычные машины проектируют так, чтобы исключить пожар при аварии. Но жизнь вносит свои коррективы. А что уж говорить про диковинные пока «электрички»? К тому же в недалеком будущем могут появиться автомобили на водороде, в конструкции которых возникнут свои нюансы. Так что к техническому прогрессу должны быть готовы и спасатели.

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