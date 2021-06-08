Автомобильный портал Motorpage
Выдавливание прыщей

Нет, я ничего не перепутал: прекрасно знаю, что пишу в журнал автомобильный, а не медицинский. Просто здесь речь пойдет о прыщах специфических, дорожных

Мой стиль вождения в последние годы сильно изменился. Повлияли, как мне кажется, два фактора. Первый – дикое количество камер. Да, еще недавно я слыл лихачом: под пятой точкой постоянно были мощные тестовые машины, навыки, приобретенные за двадцать с лишним лет стажа, десятки курсов экстремального вождения и любовь крутить баранку – так почему бы не «втопить» иной раз? Теперь в Москве не разгонишься нигде, поэтому я смирился с лимитами и езжу почти как все.

Второй фактор, он же главный, – несметное количество «самых умных» в потоке. Тех, кто пытается влезть вторым, а то и третьим рядом в сужение, кто на однополосной улице обгоняет по пустой, но все же разлинованной парковке, кто в принципе плюет на разметку, кто перестраивается в повороте и думает, что никто ничего не понимает…

Я понимаю! Я вас вижу. Замечаю за добрую минуту до того, как вы меня догоните, я всегда знаю, что делают машины вокруг моей. И чувствую, что вы хотите повернуть в мой ряд еще задолго до того, как вы включите поворотник (если вообще умеете это делать). Вот только уже меня не объедете – я сделаю так, что вы будете двигаться как все.

Это моя защитная реакция. Если человек в соседней машине едет нормально, это уже редкость. Увы, хамство на дорогах стало нормой. Ну что ж, если иначе вы не понимаете, то объясню на понятном вам языке.

Я научился мешать «умникам» так, что они просто думают: опять едет какой-то «тормоз». Никаких резких маневров – все плавно, но чуть медленнее потока. Сигналишь светом в спину в левой полосе? Я отпущу педаль газа так, чтобы в соседних рядах были другие автомобили и ты, сигнальщик, не мог меня обогнать до тех пор, пока я сам не разрешу. Хочешь влезть вторым рядом на однополосный съезд с МКАД? Я зайду в поворот чуть шире, а тебе придется оттормаживаться. Примеры могу приводить долго...

Сколько клавиатур стерто в попытках порассуждать об отсутствии культуры вождения! Но толку – ноль. Сгусток биомассы, купивший подержанную убитую «трешку» BMW, сразу чувствует, что вышел на более высокую ступень ему одному ведомой иерархии на дорогах. Но это не так. И я, будучи за рулем медленного Kia с мотором 1,6, если захочу, объеду такого, даже не раскрутив мотор выше трех тысяч оборотов. Я понимаю механику транспортного потока и в пробке, не перестраиваясь каждые пять метров, буду двигаться быстрее.

На днях видел умилительную картину: два щегла на Mercedes-Benz W220, которому давно пора под пресс, решили пофорсить по тротуару на проспекте Мира. Я туда заехал к банкомату. Припарковался напротив урны. Прижался к бордюру. Их «немец» стоял чуть дальше. Юнцы, окрыленные мыслью, что у них V8 под капотом, резко стартовали с места. На тротуаре! Среди пешеходов! Видимо, хотели пронестись мимо меня с ветерком, а получилось… с царапинами по всему борту от той самой урны.

Да, понимаю, все это может звучать цинично, противно и высокомерно. Но поверьте, я крайне добродушный человек. У меня множество друзей. Есть работа, квартира, машина, не построенная дача, животные, кредиты… Как у всех. Но как только некий субъект начинает думать, что ему нужнее, что он умнее не только меня, но и всех в принципе, я закипаю словно чайник. А ведь я лишь хочу, чтобы мне не мешали ехать спокойно, в рамках ПДД. Не пытались влезть передо мной в последний разрыв на съезде. Не перестраивались мне в бок на дуге. Не обгоняли в левом ряду, когда камеры через каждые 100 метров, а я еду 79 км/ч, и впереди меня, на расстоянии менее корпуса, едут такие же люди.

Я стараюсь ездить максимально безопасно. За 23 года не создал ни одной аварийной ситуации и сделаю все возможное, чтобы и дальше не создавать. Да, были ДТП, но все – именно с «умниками», возомнившими себя королями дорог. Поэтому для своей машины я купил каско с франшизой в 100 тысяч, но полным покрытием ущерба, если я не виноват в ДТП.

Хочу, чтобы соседи не ставили свои «жоповозки» на три парковочных места сразу. Чтобы не ездили в дождь по слякотной колее, явно борясь с машиной, – видели же таких? Он вырос до каршеринга и несется строго по глубокой колее – вода выталкивает колеса, водитель вцепился в руль, брызги летят на три метра во все стороны… Но он поймет, что так не надо делать, только если его самого как следует облить. До этого же момента – до показательного наказания – такой наездник не включит нейроны образования, на месте которых у людей мозг. Значит, будем дрессировать.

Как говорится, I have a dream. Моя мечта – чтобы нас, таких вот «непускаю­щих», злых, стало больше, чтобы мы смогли дать отпор моторизованному быдлу. Пару раз я оказывался в окружении понимающих – на днях мы с «газелистом» и водителем Pajero чудесно сдерживали очередной оборзевший «гелик» с грязными номерами и бородатыми джигитами в кабине. Они метались из ряда в ряд, видно было, что у державшего руль (я намеренно так сказал, не водитель это) взрывался мозг, он вертел головой, размахивал руками. Но все три ряда его не пускали и ехали так, что не было и намека на опасность. Кроме, разумеется, этого бешеного «гелика». Если сейчас эти буквы читает такой же «торопыжка», знай: буду выдавливать таких, как ты. Как прыщи. 

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора

Вам понравилась эта статья?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Рекомендуем также почитать:

Евгений Липовицкий, автомобильный журналист
08 июня 2021

"Выдавливание прыщей "
Александр Андреев, автор программы «Народный тест-драйв» на радио «Вести FM»
05 июня 2021

"Кому обувь по сезону?"
Денис Смольянов, главный редактор «Авто Mail.Ru»
22 мая 2021

"Пациент скорее мертв"
Алексей Грамматчиков, редактор журнала «Эксперт»
15 мая 2021

"Назад в СССР?"
Алексей Кованов, редактор «Mail.ru Авто»
08 мая 2021

"Выпил рюмку, выпил две…"

Интересные новости по теме

Дептранс назвал самое аварийное время суток

Дептранс назвал самое аварийное время суток

Как вы думаете, в какие часы на дорогах столицы происходит наибольшее количество аварий. По логике вещей можно предположить, что подобное случается в часы-пик, когда улицы просто переполнены машинами, однако, департамент транспорта заявляет обратное 11 мая 2021 0
Трассу Москва-Казань продлят до Екатеринбурга

Трассу Москва-Казань продлят до Екатеринбурга

Президент России дал распоряжение о расширении строящейся магистрали 22 апреля 2021 0
Правительство собирается сократить время поездок между городами

Правительство собирается сократить время поездок между городами

К 2030 году от столицы до Санкт-Петербурга, на автомобиле, можно будет доехать за четыре часа, а до Сочи - за 12 14 апреля 2021 0
В МВД дали комментарий по плановым рейдам ГИБДД

В МВД дали комментарий по плановым рейдам ГИБДД

Не так давно в СМИ появилась информация о том, что весной по стране планируется провести несколько рейдов по выявлению нетрезвых водителей и неплательщиков штрафов. 26 марта 2021 0
Сколько средств будет пущено на ремонт дорог в 2021 году?

Сколько средств будет пущено на ремонт дорог в 2021 году?

Минтранс РФ заявил, что за текущий год на ремонт дорог будет потрачено более полтриллиона рублей. Если говорить точными цифрами, то 552 миллиарда рублей 12 марта 2021 0
В России появится единая база состояния дорог

В России появится единая база состояния дорог

По задумке, все владельцы и операторы дорог должны будут направлять в систему данные о своих подконтрольных дорогах. Информация будет доступна и обычным водителям. 02 марта 2021 0
Был ли день, когда на дорогах России никто не погибал?

Был ли день, когда на дорогах России никто не погибал?

Как оказалось, такой день был и не один. Даже не десять, а целая сотня. Что характерно, год от года этот показатель растет, а значит, смертность на дорогах идет на спад 27 января 2021 0
Великобритания станет раем для машин с автопилотом

Великобритания станет раем для машин с автопилотом

В стране грядут серьезные перемены для водителей. Вполне возможно им разрешат ездить без рук. 25 января 2021 0

Комментарии

Обзоров машин на сайте:

4 9 1 8