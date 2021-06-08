Нет, я ничего не перепутал: прекрасно знаю, что пишу в журнал автомобильный, а не медицинский. Просто здесь речь пойдет о прыщах специфических, дорожных

Мой стиль вождения в последние годы сильно изменился. Повлияли, как мне кажется, два фактора. Первый – дикое количество камер. Да, еще недавно я слыл лихачом: под пятой точкой постоянно были мощные тестовые машины, навыки, приобретенные за двадцать с лишним лет стажа, десятки курсов экстремального вождения и любовь крутить баранку – так почему бы не «втопить» иной раз? Теперь в Москве не разгонишься нигде, поэтому я смирился с лимитами и езжу почти как все.

Второй фактор, он же главный, – несметное количество «самых умных» в потоке. Тех, кто пытается влезть вторым, а то и третьим рядом в сужение, кто на однополосной улице обгоняет по пустой, но все же разлинованной парковке, кто в принципе плюет на разметку, кто перестраивается в повороте и думает, что никто ничего не понимает…

Я понимаю! Я вас вижу. Замечаю за добрую минуту до того, как вы меня догоните, я всегда знаю, что делают машины вокруг моей. И чувствую, что вы хотите повернуть в мой ряд еще задолго до того, как вы включите поворотник (если вообще умеете это делать). Вот только уже меня не объедете – я сделаю так, что вы будете двигаться как все.

Это моя защитная реакция. Если человек в соседней машине едет нормально, это уже редкость. Увы, хамство на дорогах стало нормой. Ну что ж, если иначе вы не понимаете, то объясню на понятном вам языке.

Я научился мешать «умникам» так, что они просто думают: опять едет какой-то «тормоз». Никаких резких маневров – все плавно, но чуть медленнее потока. Сигналишь светом в спину в левой полосе? Я отпущу педаль газа так, чтобы в соседних рядах были другие автомобили и ты, сигнальщик, не мог меня обогнать до тех пор, пока я сам не разрешу. Хочешь влезть вторым рядом на однополосный съезд с МКАД? Я зайду в поворот чуть шире, а тебе придется оттормаживаться. Примеры могу приводить долго...

Сколько клавиатур стерто в попытках порассуждать об отсутствии культуры вождения! Но толку – ноль. Сгусток биомассы, купивший подержанную убитую «трешку» BMW, сразу чувствует, что вышел на более высокую ступень ему одному ведомой иерархии на дорогах. Но это не так. И я, будучи за рулем медленного Kia с мотором 1,6, если захочу, объеду такого, даже не раскрутив мотор выше трех тысяч оборотов. Я понимаю механику транспортного потока и в пробке, не перестраиваясь каждые пять метров, буду двигаться быстрее.

На днях видел умилительную картину: два щегла на Mercedes-Benz W220, которому давно пора под пресс, решили пофорсить по тротуару на проспекте Мира. Я туда заехал к банкомату. Припарковался напротив урны. Прижался к бордюру. Их «немец» стоял чуть дальше. Юнцы, окрыленные мыслью, что у них V8 под капотом, резко стартовали с места. На тротуаре! Среди пешеходов! Видимо, хотели пронестись мимо меня с ветерком, а получилось… с царапинами по всему борту от той самой урны.

Да, понимаю, все это может звучать цинично, противно и высокомерно. Но поверьте, я крайне добродушный человек. У меня множество друзей. Есть работа, квартира, машина, не построенная дача, животные, кредиты… Как у всех. Но как только некий субъект начинает думать, что ему нужнее, что он умнее не только меня, но и всех в принципе, я закипаю словно чайник. А ведь я лишь хочу, чтобы мне не мешали ехать спокойно, в рамках ПДД. Не пытались влезть передо мной в последний разрыв на съезде. Не перестраивались мне в бок на дуге. Не обгоняли в левом ряду, когда камеры через каждые 100 метров, а я еду 79 км/ч, и впереди меня, на расстоянии менее корпуса, едут такие же люди.

Я стараюсь ездить максимально безопасно. За 23 года не создал ни одной аварийной ситуации и сделаю все возможное, чтобы и дальше не создавать. Да, были ДТП, но все – именно с «умниками», возомнившими себя королями дорог. Поэтому для своей машины я купил каско с франшизой в 100 тысяч, но полным покрытием ущерба, если я не виноват в ДТП.

Хочу, чтобы соседи не ставили свои «жоповозки» на три парковочных места сразу. Чтобы не ездили в дождь по слякотной колее, явно борясь с машиной, – видели же таких? Он вырос до каршеринга и несется строго по глубокой колее – вода выталкивает колеса, водитель вцепился в руль, брызги летят на три метра во все стороны… Но он поймет, что так не надо делать, только если его самого как следует облить. До этого же момента – до показательного наказания – такой наездник не включит нейроны образования, на месте которых у людей мозг. Значит, будем дрессировать.

Как говорится, I have a dream. Моя мечта – чтобы нас, таких вот «непускаю­щих», злых, стало больше, чтобы мы смогли дать отпор моторизованному быдлу. Пару раз я оказывался в окружении понимающих – на днях мы с «газелистом» и водителем Pajero чудесно сдерживали очередной оборзевший «гелик» с грязными номерами и бородатыми джигитами в кабине. Они метались из ряда в ряд, видно было, что у державшего руль (я намеренно так сказал, не водитель это) взрывался мозг, он вертел головой, размахивал руками. Но все три ряда его не пускали и ехали так, что не было и намека на опасность. Кроме, разумеется, этого бешеного «гелика». Если сейчас эти буквы читает такой же «торопыжка», знай: буду выдавливать таких, как ты. Как прыщи.

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